汽油價狂飆 預短期內難回落 AAA提供省油技巧

（本報綜述）近期日日在升的汽油價，已令擁車一族每天都心跳加速，在大波特蘭地區，單與上星期比較，每加侖的汽油價已上漲近50 美分，已遠遠拋離在2008年創下每加侖4.21美元的最高紀錄。AAA汽車會的專家表示，這油價高企的情況，將會維持好一段時間。

隨著俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭繼續，天然氣價格預計將繼續上漲。AAA發言人瑪麗多茲 說：“原因是俄羅斯是世界三大石油生產國之一。美國排名第一，沙特阿拉伯排名第二，俄羅斯排名第三，” ，“市場擔心如果俄羅斯石油被撤出市場會發生什麼。現在，美國沒有從俄羅斯進口大量石油，但歐洲則依賴俄羅斯獲取石油。”

瑪麗多茲表示，未來幾週汽油價格可能會繼續上漲，並指出將出現骨牌效應，這意味著任何其他物品也將看到價格上漲。

苦惱的車主們注意，Gas Buddy 和Find the Station等應用程式均會列出你附近，油價最平的加油站，同時也是時候好好利用超市的汽油獎勵計劃，在那裡購買雜貨的顧客，什至可獲高達每加侖減一元的優惠。

同時AAA汽車會亦向車主們提供一些省油的貼士：

－減慢車速：車速在50咪以上，耗油較多；

避免硬啟動和加速；

－在市內行車，將車速調較至配合交通燈的時間，這樣就能減少停車和開車的次數；

接近停車點時，儘早鬆開剎車(brake)，讓汽車慢慢滑前，直到需要剎車;

– 如要停車超過一分鐘，請熄火以節省燃料。

– 輪胎壓力：有正確的輪胎壓力可幫助節省汽油；

－保持空氣過濾器乾淨，這也可節省燃油；

－當“檢查引擎”燈亮起時要馬上進行檢查，保持汽車的最佳狀態是最能幫助節省汽油的。