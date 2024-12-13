汽油價格降至2021年以來最低水平

(本報綜述)據Koin新聞報道，根據美國汽車協會（AAA）的數據，俄勒岡州的汽油價格正在大幅下降，目前已降至自2021年以來的最低水平。本週，俄勒岡州的平均汽油價格下降了5美分，達到每加侖3.49美元，而全國平均價格下降了3美分，至每加侖3.01美元。全州各縣的平均價格均低於4美元。

美國汽車協會俄勒岡州發言人瑪麗·多茲表示：「全國平均價格幾乎已接近每加侖3美元，這是自2021年5月11日以來的首次。隨著假期臨近，若無意外事件發生，駕駛者應該會繼續看到油價緩慢下降。」

在過去一年中，俄勒岡州的汽油價格降幅在全美領先，平均下降了43美分。然而，儘管價格大幅下跌，俄勒岡州仍是全美汽油價格第五高的州，居民平均支付每加侖3.49美元。華盛頓州排名第三，平均價格為每加侖3.96美元。

根據AAA的數據，全美汽油價格最昂貴的州包括夏威夷（每加侖4.56美元）和加利福尼亞（每加侖4.36美元），分別排名第一和第二。華盛頓州以每加侖3.96美元排名第三，接下來是內華達（每加侖3.63美元）和俄勒岡（每加侖3.49美元），分列第四和第五。阿拉斯加（每加侖3.42美元）、賓夕法尼亞（每加侖3.27美元）、哥倫比亞特區（每加侖3.23美元）、亞利桑那（每加侖3.17美元）以及伊利諾伊（每加侖3.16美元）也位列前十，顯示出全國範圍內汽油價格的顯著差異。

美國汽車協會解釋，秋季油價通常會下降，這是由於燃料生產從夏季混合燃料切換至成本較低的冬季混合燃料。「價格通常在晚秋和初冬降至全年最低點，但在晚冬和初春會再次上升。」