求診人數眾多　有醫院允許檢測呈陽性員工返工

（本報綜述）面對人手短缺和患者增加，本州醫院正在利用寬鬆的CDC指導方針，讓只有輕度新冠症狀的員工重返工作崗位。

兩年前新冠病開始爆發時，有民眾每天晚上打開門窗敲打鍋、為一線醫療工作者歡呼和鼓掌，但至今這些醫療人員已感覺不到這股支持。有護士表示”“我們感到被遺忘、被貶低和被利用，我們筋疲力盡，在不安全的條件下工作，人手不足，士氣低落。”

一名Legacy Health護士告訴記者醫院的新政策，檢測呈陽性的員工，只要他們的症狀屬輕微，並可通過非處方藥控制，他們就可以在症狀開始五天後重返工作崗位。換言之，感染了新冠病毒且有症狀的員工現在可以繼續治療病人。由於人員短缺，Legacy Health 官員表示，因於人手短缺，在無它法下，他們做出了這個艱難的決定。否則，本地區的醫療服務將陷入危機。

目前，許多醫療機構都在應急護理標準下工作。根據疾控中心的最新指引，沒有症狀的新冠醫護人員可以在檢測呈陰性的7 天後重返工作崗位–如果人員短缺，則可以更早和無需檢測即可返回工作崗位。這是許多公眾可能不知道的事情。

報導指，Legacy Health 並未告知其患者，醫護人員可帶病毒工作。

全國的Legacy Health和醫院都因疾病出現人手不足；與此同時，他們亦在治療更多的病人。在加州，衛生官員剛剛宣布，新冠病毒檢測呈陽性但沒有症狀的醫院工作人員也可以繼續工作。羅德島和亞利桑那州也有類似的指引，而名單還不斷在增加。

俄勒岡護士協會(ONA)的發言人米利說：“護士們非常擔心”，該協會代表著眾多的俄勒岡州護士。米利表示，ONA的擔憂遠遠超過Legacy 的政策。他指出CDC 的指引允許醫療員工在不到7日的時間內重返工作崗位而無需進行檢測。然而，米利指出，疾控中心還發現，即使在五天後，31%的被診斷患有新冠的人仍然具有傳染性。

米利再說：“當您將一線醫護人員從作為護理人員來解決目前人手短缺的問題時，您同時也將他們變成現在的新冠患者，這就確實使整體問題變得嚴重惡化，”“在要求他們帶病工作之前，應有更多措施限制與醫療人員的接觸，並防止他們生病。”

米利

，這些措施應包括改進內部測試和接鏃病毒的通知、限制醫院訪客以及全面要求使用N95 口罩或同等產品。

米利說：“醫院是我們得到護理和康復的地方，我們不希望它成為繼續傳播病毒的地方。”