（本報綜述）波特蘭市的住戶，7月1日起水費加價5.6%。今次的加價曾引起市議會議員間激烈的爭論。

引致激辯的原因主要是原來建議的加幅比消費者通脹率還要高，因此給議員們帶來壓力，要將加幅壓低。但加價卻是事在必行的，因為波特蘭新建的濾水廠成本增加了三倍有多，再加上在大流行時期，市政府暫緩對欠交水費的市民停水，導致市政府未收回的水費高達2900萬元。

原來建議加幅6.6%，但市議會通過將加幅降低至4.9%。但一星期後，在一場充滿爭議的三小時會議上，市議會投票決定提高加幅至5.6%。今次的理由是要加價來資助一個新計劃，為居住在非營利組織營運的單位，水費超過收入4%的住戶補貼水費。預期，這項新計劃將可幫助15,000人，不過官員們表示，還有近50,000人面臨同樣的情況。

另外，建造處理Bull Run 水的濾水廠成本再次上漲，比2017年最初的價格增加了三倍多到目前的18億元。水務局官員稱，水費上漲的大約三分之一是用來支付濾水廠的建造費用。

至於其他的項目，如輸水到波特蘭西邊的水管的抗震升級工程，因建築成本增加，以及缺乏工程師而被逼擱置。

水務局主要的工作包括：抄水錶、修理水管、建造過濾系統、補貼低收入用戶等，而這些開支都是直接來自用戶的供水和排污費。

由於今次水費的加幅較預期低，水務局表示，在未來的財政預算上將會持續出現約200萬元的損失。預計，在未來兩年水費都要加價，然後在2025年之後才會停下來。水務局表示，在這段艱難的時期，該部門將要凍結人手，停止招聘。

稅務局主要做的工作包括：抄水錶、修理水管、建造過濾系統、補貼低收入用戶等，而這些開支都是直接來自用戶的供水和排污費用。