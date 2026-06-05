水費再漲 普通家庭一年將破2000美元

（本報綜述）波特蘭居民的生活成本又要上升了。從7月1日起，波特蘭一般家庭的水費與污水費將合計上漲6.36%，平均每月帳單將從約160.29美元增加到170.49美元。換算下來，一戶普通家庭一年大約要支付2046美元水費和污水費。

這也意味著，波特蘭居民的水和污水服務費用，正式突破每年2000美元大關。根據市府估算，如果未來持續上漲，到2030年，普通家庭每年可能要支付約2617美元。

波特蘭市議會上週批准了這兩項公共事業費率調漲。除了水費和污水費，市議會同時還通過提高路邊停車費、垃圾與回收費，以及年度藝術稅。對許多家庭來說，這些費用雖然每一項看起來只是「多一點」，但加在一起，就是實實在在的生活壓力。

這次調漲包括污水與雨水處理費上漲5.15%，水費上漲8.1%。市議員蒂芙尼·小山·萊恩、丹·瑞安和艾瑞克·齊默曼反對污水與雨水費調漲。市議員安赫麗塔·莫里洛也加入反對水費調漲的行列。

瑞安在會議中表示，自己投反對票並不令人意外，因為波特蘭工薪階層正面臨嚴重的負擔能力挑戰。他說，市民希望政府能「量入為出」，不要把更多成本轉嫁給居民。

值得注意的是，這次6.36%的漲幅，甚至略高於去年6.34%的漲幅。去年已經是波特蘭十多年來最大的一次水費與污水費合併上漲。在2025年之前，波特蘭上一次超過6.3%的公共事業費率上漲，還是在2011年。當時普通家庭每月水費和污水費約84美元，一年約1000美元。如今十多年過去，這筆費用幾乎翻倍。

市府表示，費用上漲有多個原因，包括供水和污水系統老化，需要維修更新；環保法規要求增加；以及大型基礎設施項目成本大幅飆升。其中最受關注的是Bull Run水過濾廠。該項目最初在2017年獲批時估算約5億美元，如今總成本已被推高到超過25億美元，成為波特蘭史上最昂貴的市政工程。

上個月，市議會還批准發行額外5.25億美元收入債券，用於支付水處理廠成本上升。這類大型工程雖然被市府視為保障未來供水安全的必要投資，但最終費用仍會反映在居民帳單上。

波特蘭目前設有水費與污水費補助計劃，中低收入家庭最高可減免80%帳單。市府表示，目前約有1.07萬戶家庭正在使用該計劃。

不過，對許多沒有資格申請補助、但同樣感到吃力的家庭來說，水費、污水費、垃圾費、停車費和各類稅費持續上漲，正在讓波特蘭生活變得越來越貴。這次費率上調，也再次引發居民對城市基本服務成本與政府開支管理的關注。