氯短缺已影響到食用水處理



（本報綜述）整個西海岸的氯（Chlorine）供應鏈被中斷，這有可能會影響本地區的飲用水和廢水處理，波特蘭環境服務和水務局在周四發聲明，雖然氯供應短缺，但已準備好繼續供水這重要的服務。

據報道，去年夏天，由於疫情人們呆在家裏游泳和泡澡，使得氯消毒片的使用量激增，導致美國出現史上最嚴重氯短缺。根據 IHS Markit 的數據，與 2020 年同期相比，擁有游泳池的人士應該為 6 月至 8 月的氯氣價格上漲約 58% 做好準備。

另一個原因是，聯邦疾病防治中心(CDC)的資料顯示，水經過適當的氯化處理也可以殺死新冠病毒，儘管目前尚未進一步研究，但都促使了民眾搶購氯片。

再加上美國最大的氯氣生產商之一的生物實驗室公司（BioLab）在去年8月份勞拉颶風的襲擊中遭遇大火，該公司要到2022年春季才能恢復生產，這就進一步加劇了供應短缺。一些供應商已經開始限制客戶的購買量。

有數據顯示，美國有520萬個住宅地下游泳池和255,000個商業游泳池，而這一數據還未包含地上游泳池。其中，有60至70% 是使用氯片消毒的。

到現時，短缺的情況已影響到食水和廢水的處理。

波特蘭市的食水和廢水處理部門均表示，他們的氯庫存足夠未來數星期使用，並且在這段期間，氯供應商應恢復供應。

官員強調：“波特蘭的飲用水仍然安全。威拉米特河和哥倫比亞河仍然是安全，讓市民游泳和進行水上活動。”

如果氯供應真的受到影響，本市會如何應對呢？

水務局表示，他們有許多選擇，包括改變運作和啟動地下水，以避免供水被迫中斷。水務局目前已將氯目標降低至 1.8 mg/L，並表示這水平仍是在安全的範圍內。同時水務局正在選擇一些可以暫停的運作，以優先向市民提供安全的食用水。至於地下水則有自己的氯供應。

波特蘭水務局表示，該部門在改善供水系統的投資非常謹慎，並已為應對緊急情況做好了準備。經過精心的規劃，波特蘭水務局擁有兩個優質的飲用水源可在緊急情況下隨時供使用；一是地下水源，另一是哥倫比亞南岸井場。有了這兩個水源，水務局確保能夠滿足波特蘭市民在飲用水的需求。

目前，州長辦公室，州緊急管理局和美國國土安全部正在帶頭採購新的氯供應。各有關部門均需向俄勒岡州緊急管理局報告該部門的庫存量。