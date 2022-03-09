民眾省錢加錯油汽車損傷大

油價飆升，不少民眾關心加油時是否可以選擇較便宜的較低檔油，例如需要加93號油的汽車是否可以加89或87號油，專家表示，不要因為省錢而加錯油，這樣對汽車引擎等機件損害較大，也會造成汽車動力低、油耗大。

最近油價飆升，民眾關心是否可以通過加較為低檔的汽油來省錢，汽車專家表示，長期給汽車加過低號數的燃油，對汽車機件損害較大但也不是號數越高的油對車子就越好。

專家表示，加油站的汽油不同號數，代表著辛烷值的不一樣，簡單來說就是抗爆能力，87號油的辛烷值比89號油低，以此類推，辛烷值越高，汽油就能承受越高的壓力，反之辛烷值低的汽油，所能承受的超大壓力會比較低，例如93號汽油需要比較高的壓力，才會自動發生燃燒爆炸，但87號汽油在還沒到達這個壓力前，就已經開始燃燒爆炸了。

如果給需要高號數汽油的車，加過低號數燃油，通常會產生「爆震」，這是指對發動機的機件傷害較大，長期出現爆震情況，對汽車損害很大，除了爆震還會造成汽車動力降低，油耗增大等等。

同時，並不是號數越高的油對車子就越好，給低號數汽油汽車加高號數汽油，並不會增加汽車的動力，或降低油耗和對引擎好，反而會對引擎造成不必要的傷害，因為這樣做會讓燃燒室溫度過高、引擎過熱，但是在短期內並不會被察覺和對引擎造成過大的傷害，如果長期使用，會造成積碳，同時動力降低，油耗增加，甚至燒壞排氣門，對發動機的傷害很大。

車主應參照車主手冊上的汽油號數標準，通常都會有建議車主使用什麽號數的汽油，為自己的車選擇正確的油品，才是保證動力，降低油耗，延長壽命，增加可靠性的真確途徑。