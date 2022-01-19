民眾現可免費領取居家新冠測試盒



拜登政府早前宣佈，美國居民將在1月19日周三開始可以免費領取新冠測試盒，但在周二政府已開放部分訂購。白宮新聞秘書Jen Psaki周二證實，該網站的「beta測試階段」已經上線，然後於周三全面推出。根據政府的公共跟蹤數據，周二有超過75萬人同時訪問了該網站，但目前還不清楚有多少訂單。

白宮上周宣布將免費分發5億份快速檢測盒以解決全國範圍內的短缺。每戶家庭可以收到四盒測試盒，而不是每人。

政府建議每戶家庭應提前訂購這些測試盒以備不時之需。如出現包括發燒、喉嚨痛、呼吸系統問題和肌肉疼痛等癥狀，或者在與新冠患者密切接觸幾天後，都應該立即進行核酸檢測。

拜登政府上周還宣布，從1月15日開始，私人健康保險公司需要提供投保人每月最多8次新冠檢測。

哪裏可以訂購免費的家庭新冠測試?

網站COVIDTests.gov將免費提供檢測，不收取運費。每個家庭可以收到四盒試劑。政府還表示，將提供一個免費訂購熱線來幫助那些無法通過網站訂購或其他方式訂購的人。

另外，民眾亦可透過郵政局所設的訂購網站https://special.usps.com/testkits訂購。

多久能收到測試盒?

白宮表示，測試盒通常會在訂購後的7-12天內發貨，「通過美國郵政局進行快遞。

如果我有一個大家庭或多代同堂的家庭，我可以訂購超過4個測試盒嗎?

不可以。最初的計劃是：只允許每個居住地址免費發放四盒試劑。還有許多其他免費檢測的選擇，包括全國2萬多個免費檢測站點。如果你有健康保險，你的保險也會支付非處方藥和家庭測試盒的費用(計劃中每個人每月最多8個家庭測試盒)。

是否可以跟蹤訂單狀態?

是的。在提交訂單時有一個選項，可以讓您提供電子郵件地址來接收帶有包裹更新的電子郵件通知。一旦您的訂單發貨，您將收到一封電子郵件，其中包含一個預計的到貨日期和一個快遞單號。您可以在USPS.com上跟蹤您的訂單狀態。

是否能報銷在商店或藥店買到的家庭測試盒？

根據上周宣布的新政策，保險公司必須支付每人每月多達8次的在家檢查費用。例如，一個四口之家每月最多可報銷32次的檢測費用。拜登政府表示，只有在1月15日或之後購買的檢測費用才可報銷。一些保險公司可能會報銷較早購買的家庭檢測盒費用，但不是強制要求的。

雖然參加醫療保險(Medicare)的美國人不能得到聯邦保險的補償，但醫療補助(Medicaid)和兒童健康保險計劃將全額支付居家檢查費用。那些沒有參加保險計劃的人可以通過即將發布的聯邦網站或一些當地社區中心和藥店接受免費檢測。

如何申請報銷?

首先，一定要保存好收據。第二，上網看看你的健康保險公司是否有報銷表格。但值得註意的是，並不是每一家保險公司都提供報銷表格。

俄勒岡州最大的健康保險公司之一Regence BlueCross BlueShield在其網站上表示，該公司將為每次檢測報銷12美元，或為一盒(含兩次檢測)報銷24美元。網站有一張報銷單（受保人需要先登錄他們的regence.com賬戶)。在俄勒岡州和華盛頓州，人們也可以下載紙質表格，通過信件提交。