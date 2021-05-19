民眾必需出示疫苗卡證明才可免戴口罩 華盛頓縣周五下調到低風險級別
今天（18日）州衛生局就戴口罩與否作出更新，官員說，如民眾不想在室內戴口罩和保持社交距離，就必需出示疫苗卡給店員或有關人員檢查，證實您已完成疫苗接種。
布朗州長在上周宣佈本州跟隨美國疾控中心（CDC）的口罩新規定後，不少商舖感到無所適從，希望州政府能給予一個正確的指示，如何能確保客人完成疫苗接種。
州衛生官員今天表示，那些未能出示疫苗卡證明的客人，仍需要戴上口罩。衛生局亦允許各商戶定出各自的戴口罩和保持距離的規定。
民眾可向商戶出示疫苗卡的正本或副本，又或將疫苗卡拍照存在手機，到時展示手機內的照片亦可。
州衛生局亦宣佈，在戶外，所有人士都不用戴口罩，但在人多的地方，例如球場等，仍然鼓勵大家盡量戴上口罩和保持距離。
州衛生局長艾倫表示，戴口罩仍然是拯救生命和保護未有接種疫苗人士的設備，並強調安全和有效的疫苗，是保護民眾免受病毒感染的最佳方法，鼓勵民眾盡快接種。
以下是俄勒岡州衛生局宣布的主要變更：
－在俄勒岡州，完成疫苗接種劑量兩週後的民眾，無論在室內還是室外，都不再需要戴口罩或保持社交距離。“完全接種疫苗的人”是指已接種兩劑或單一劑新冠疫苗，並且已過了14天的人。
－但是，“完全接種疫苗的人”當身處公共交通以及學校、醫院和診所、露宿者收容所、青年和成人懲教設施、以及長期護理中時，仍須繼續戴口罩和保持社交距離。
－企業、雇主和宗教團體可以選擇不再要求“完全接種疫苗的人”戴口罩和保持社交距離，或是選擇繼續要求所有人士，無論完成疫苗接種與否，一律戴口罩和保持社交距離。
－如果企業，雇主或宗教團體選擇不再有口罩和社交距離等要求，這等機構就必須要求訪客出示疫苗接種證明並審查其證明。在這種情況下，企業需要製定程序來檢查客人和僱員的疫苗接種狀況，然後才允許不戴口罩。
另外，布朗州長宣佈本州有五個縣的疫苗接種率已達到65%，所以由周五（21日）華盛頓縣、Benton縣、Deschutes縣、Hood River縣以及Lincoln縣將下調到低風險級別。
今天本州的新增確診有484宗，4人死亡。有最多確診的縣城：華盛頓縣79宗、麥魯瑪縣76宗、Jackson 縣39宗、馬里恩縣39宗等。