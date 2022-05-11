波特蘭新聞

民情不滿之下　分析指共和黨有機會 今年州長選舉熱鬧　候選人有30多名

（本報綜述）俄勒岡州的初選，今年參加競選州長一位的候選人非常踴躍，共有34分別是民主黨15人，共和黨19。俄勒岡州一向是民主黨的營地，有政治分析家指出，當今的社會敗壞和動亂情況，已動搖了不少民主黨的支持者，為求改變，紛紛考慮在今次的選舉中轉軚，這令到本州的共和黨候選人對今次選舉抱有期望，希望能結束民主黨40年來的專政

目前由布朗領導的政府受盡批評，有政界人士指出，今屆政府最失敗是在疫情期間嚴重延誤發放失業金，令不少州民陷入困境再加上布朗實施防疫措施的時間過長，令經濟嚴重受損，以及在接種疫苗的排序上，將教師放在長者之前。這都引起很多州民不滿。調查亦顯示，布朗是全美最不受歡迎的州長，而本州只有18%州民認同本州正循著正確的方向走。

517日的初選中，你可投票給那一位候選人呢？

　　先說民主黨候選人：15位民主黨候選人中，跑出有兩人，一是眾議院議長蒂娜·克（Tina Kotek，第二位是現任州財長托比亞斯·里德（Tobias Read）。二人同在2006當選入州議會有豐富的政制經驗。

眾議院議長蒂娜Tina Kotek

政綱：住屋露宿者精神健康和成癮和氣候轉變

今年55歲的科克於2007 年至2022年期間擔任俄勒岡州眾議院議員，2013年出任州眾議院議長，至早前辭職專注競選活動。她有豐富的議會經驗，經常通過民主黨一些優先議案的過程中，與60名州眾議員爭辯。其中包括提升最低工資，租金管理，取消波特蘭市獨立屋用地限制，設營業稅資助教育，削減公務員的退休金等。

　　她承諾獲選上任的首30天將集中改善露宿者問題，領導州政府建造更多廉租屋。她指出，在過去5年一直都有留意這些問題，認識很多有助解決問題的專業人士．如她認為有能力在兩年內解決露宿者問題。

　　她說：“俄勒岡人正在經歷一場毀滅性的大流行、氣候變化加劇影響，以及在經濟被中斷後有太多人未能趕上復甦的步伐。我們必須克服分裂的政治，聚焦為全州家庭取得真正、有意義的進步”。

　　她曾表示，在立法機關工作多時，非常清楚政府的運作方式，她說：“在2023年新一屆的立法領導層中，一位有豐富立法機關經驗的州長將很有幫助。有改變是必然的，但希望新任州長明白作為領袖的意義：要有連續性。科特克獲得轉就最大的教師工會背書支持。

州財長：托比亞斯·里德（Tobias Read

政綱：：遏制槍支暴力、投資K-12學校、露宿者、降低照顧兒童的成本。　　

　　里德今年46歲，於2016年當選俄勒岡州財政部長至今。里德說：“我們需要停止從一場危機轉移到下一場危機，並為俄勒岡州的未來發展制定方向；而這個「未來」不僅是說下一年，而是下一代。”

里德認為本州目前最大的兩個問題分別是露宿者和廉租住房。他說：“這絕對不是一夜之間就能發生的問題，而是多年來短視的政策和預算所造成的，疫情和由此產生的經濟挑戰加劇了這危機，就算沒有疫情，我們也要面對這一挑戰。”他更指以上的問題已令民眾對政府失去信心，認為可以透過教育兒童得到改善。在露宿者方面，他認為政府要加快批出建屋可證，更積極的向露宿者提供臨時房屋。

特別強調，在執行任務方面他比對手強。因為僅是通過法例是不足夠的，需要懂得分配人手落實執行。作為州財長，他就多次執行由立法機構通過的法例。

　　里德得到美國教師聯合會的本分部AFT-Oregon 和前州長Barbara Roberts19911995），的背書支持。

最近的民調顯示，布朗是全美最不受歡迎的州長。專家認為，這個評分將影響到選民對民主黨的信心。而今次的選舉，選民也將候選人的領導能力放在考的首位。

　　上述的兩位候選人在宣傳時集中談及領導能力和如何改善政府運作。

里德表示，下一任州長需願意說出問題，以及道出為何目前所做的是行不通的。而科泰克則說她盼望能當選下任州長，以便她能夠確保施政的連續性，包括她在任議長期間通過的計劃，例如帶薪家庭和病假。她強調，參加競選州長的原因之一是要完成未完成的工作。

兩位候選人花了大部份時間談論選民最關心的兩個問題：露宿者和罪惡。

科泰克表示會特別關注最脆弱的一群露宿者，他們包括退伍軍人、家庭、無人照顧的年輕人和65歲及以上的長者，她會在上任的頭兩年內，他們獲得住房。並說：“到時我們的街道應該看起來更好”。多年來，她一直將增加本州的住房供應作為頭號大事，並在2020年初推動數千萬的庇護所支出，都是在聯邦刺激經濟撥款和意外大增的稅收前，有了這些額外的資金，最終讓政府有能力大幅度提高住房預算。

　　里德在最近一次的辯論中說，波特蘭地區的領導人並沒有認真地解決露宿者問題。他計劃增加庇護所和過渡性住房，並提出“清理公共空間”，禁止在高速公路旁露營，並幫助地方政府支付增加垃圾收集和其他衛生服務的費用。

　　里德和科泰克都表示，為警察提供充足的資金很重要，儘管這不是他們直接控制的事情。里德表示他將啟動全州槍支回購計劃，而科泰克認為更有效的解決方案是今年通過的法，將部分醫療補助支出用來干預暴力。她還支持黑人社區推動更多課後活動建議，作為遏制槍支暴力的一種方法。

　　令里德的競選活動較對手突出的是他對教育的關注。他說：“我認為衡量本州未來狀況最有效機制孩子們的幸福指數。”他希望能普及幼兒班，並在三年級之前提高識字率，確保每個學生都有一位曾受訓的老師作指導

　　州長擁有重大控制權的的93億元州學校基金，一向都為選民所關注的，但今年卻不一樣，選民不再將教育放在第一位，有政治評論員認為，今年其它議題的迫切性蓋過了教育，又或很多州民對布朗州長的教育政策感到憤怒。 

　　兩位候選人在如何改變政府運作方面有不同的想法。里德已說過會要求所有部門首長辭職；而科泰克則會根據人力資源專家的意見，與每位部門主管會面，並要求他們向她證明為什麼他們能擔任這工作。

　　參加今次初選的15名民主黨候選人之中，科泰克和里德自2021 1 月以來分別籌集到190 萬元和150萬元的競選經費。緊貼的是來自州衛生局的項目經理喬治·卡里略（George Carrillo），籌得173,000元。

至於共和黨的候選，從19名候選跑出的有3位，他們是籌款最多及有最多傳媒報導的克里斯汀·德拉贊（Christine Drazan，巴德．皮爾斯（Bud Pierce斯坦普利亞姆（Stan Pulliam)

　　皮爾斯可以說是共和黨人中知名度最高的，他是一名腫瘤學家，曾參加2016年特別選舉的共和黨州長候選人，當時敗於現任州長布朗。       

　　德拉贊從2019 年起是第39 區的俄勒岡州眾議院代表，到1 31 日辭職。她於2019 9 月當選眾議院少數黨領袖，任職至2021 11 30 日。 

　　普利亞姆是一名保險業的高管，2019年起擔任桑迪市（Sandy）市長。他因批評布朗州長在疫情期間採取過嚴的防疫措施以及稱2020年總統選舉具有欺詐性而引起媒體的關注。

　　這三位候選人在競選活動中強調教育和公共安全。

　　皮爾斯說他將成立一個非政治監督委員會來監察本州的教育，而德拉讚說她要公共教育主管一職由全州選舉產生。普利亞姆則認為，國家應該賦予父母和地方委員會權力，讓父母可自由選擇子女接受教育的方式。

　在公共安全方面，德拉贊表示她將增加對州警的資助，而普利亞姆表示會將州警察的規模擴大三倍，並將他們臨時部署在波特蘭。皮爾斯說，他將與聯邦、州和地方當局合作，以改善公共安全。

　　在露宿者問題上，德拉贊說她將解決成癮、心理健康和負擔能力問題，她說這些是無家可歸的根本原因。皮爾斯說，他將通過建造更多附設戒毒和心理健康服務的廉租和庇護所，解決問題。皮爾斯則會採用Medford市處理無家者的模式，向他們提供基本水平的庇護和支援，然後進入不同的治療階段，最終獲得入住永久性房屋。