民情不滿之下　分析指共和黨有機會 今年州長選舉熱鬧　候選人有30多名

（本報綜述）俄勒岡州的初選，今年參加競選州長一位的候選人非常踴躍，共有34人，分別是民主黨15人，共和黨19人。俄勒岡州一向是民主黨的營地，有政治分析家指出，當今的社會敗壞和動亂情況，已動搖了不少民主黨的支持者，為求改變，紛紛考慮在今次的選舉中轉軚，這令到本州的共和黨候選人對今次選舉抱有期望，希望能結束民主黨40年來的專政。

目前由布朗領導的州政府受盡批評，有政界人士指出，今屆政府最失敗是在疫情期間嚴重延誤發放失業金，令不少州民陷入困境；再加上布朗實施防疫措施的時間過長，令經濟嚴重受損，以及在接種疫苗的排序上，將教師放在長者之前等。這都引起很多州民不滿。調查亦顯示，布朗是全美最不受歡迎的州長，而本州只有18%州民認同本州正循著正確的方向走。

在5月17日的初選中，你可投票給那一位候選人呢？

先說民主黨候選人：15位民主黨候選人中，跑出有兩人，一是眾議院議長蒂娜·科泰克（Tina Kotek），第二位是現任州財長托比亞斯·里德（Tobias Read）。二人同在2006當選入州議會，有豐富的政制經驗。

眾議院議長蒂娜．科泰克Tina Kotek

政綱：住屋、露宿者、精神健康和成癮、和氣候轉變

今年55歲的科泰克於2007 年至2022年期間擔任俄勒岡州眾議院議員，2013年出任州眾議院議長，至早前辭職專注競選活動。她有豐富的議會經驗，經常在通過民主黨一些優先議案的過程中，與60名州眾議員爭辯。其中包括提升最低工資，租金管理，取消波特蘭市獨立屋用地限制，設營業稅資助教育，和削減公務員的退休金等。

她承諾獲選上任的首30天將集中改善露宿者問題，領導州政府建造更多廉租屋。她指出，在過去5年一直都有留意這些問題，並認識很多能有助解決問題的專業人士．如當選，她認為有能力在兩年內解決露宿者問題。

她說：“俄勒岡人正在經歷一場毀滅性的大流行、氣候變化加劇影響，以及在經濟被中斷後有太多人未能趕上復甦的步伐。我們必須克服分裂的政治，聚焦為全州家庭取得真正、有意義的進步”。

她曾表示，在立法機關工作多時，非常清楚政府的運作方式，她說：“在2023年新一屆的立法領導層中，一位有豐富立法機關經驗的州長將很有幫助。有改變是必然的，但希望新任州長明白作為領袖的意義：要有連續性。科特克獲得轉就最大的教師工會背書支持。

州財長：托比亞斯·里德（Tobias Read）

政綱：：遏制槍支暴力、投資K-12學校、露宿者、降低照顧兒童的成本。

里德今年46歲，於2016年當選俄勒岡州財政部長至今。里德說：“我們需要停止從一場危機轉移到下一場危機，並為俄勒岡州的未來發展制定方向；而這個「未來」不僅是說下一年，而是下一代。”

里德認為本州目前最大的兩個問題分別是露宿者和廉租住房。他說：“這絕對不是一夜之間就能發生的問題，而是多年來因短視的政策和預算所造成的，疫情和由此產生的經濟挑戰加劇了這危機，就算沒有疫情，我們也要面對這一挑戰。”他更指以上的問題已令民眾對政府失去信心，但認為可以透過教育兒童得到改善。在露宿者方面，他認為政府要加快批出建屋許可證，和更積極的向露宿者提供臨時房屋。”

他特別強調，在執行任務方面他比對手強。因為僅是通過法例是不足夠的，需要懂得分配人手落實執行。作為州財長，他就曾多次執行由立法機構通過的法例。

里德得到美國教師聯合會的本州分部AFT-Oregon 和前州長Barbara Roberts（1991－1995），的背書支持。

最近的民調顯示，布朗是全美最不受歡迎的州長。專家認為，這個評分將影響到選民對民主黨的信心。而今次的選舉，選民也將候選人的領導能力放在考量的首位。

上述的兩位候選人在宣傳時亦集中談及領導能力和如何改善政府運作。

里德表示，下一任州長需願意說出問題，以及道出為何目前所做的是行不通的。而科泰克則說她盼望能當選下任州長，以便她能夠確保施政的連續性，包括她在任議長期間通過的計劃，例如帶薪家庭和病假。她強調，參加競選州長的原因之一是要完成未完成的工作。

兩位候選人也花了大部份時間談論選民最關心的兩個問題：露宿者和罪惡。

科泰克表示會特別關注最脆弱的一群露宿者，他們包括退伍軍人、家庭、無人照顧的年輕人和65歲及以上的長者，她會在上任的頭兩年內，讓他們獲得住房。並說：“到時我們的街道應該會看起來更好”。多年來，她一直將增加本州的住房供應作為頭號大事，並在2020年初推動數千萬元的庇護所支出，這都是在聯邦刺激經濟撥款和意外大增的稅收前，有了這些額外的資金，最終讓政府有能力大幅度提高住房預算。

里德在最近一次的辯論中說，波特蘭地區的領導人並沒有認真地解決露宿者問題。他計劃增加庇護所和過渡性住房，並提出“清理公共空間”，禁止在高速公路旁露營，並幫助地方政府支付增加垃圾收集和其他衛生服務的費用。

里德和科泰克都表示，為警察提供充足的資金很重要，儘管這不是他們可直接控制的事情。里德表示他將啟動全州槍支回購計劃，而科泰克認為更有效的解決方案是今年初通過的法例，將部分醫療補助支出用來干預暴力。她還支持黑人社區推動更多課後活動的建議，作為遏制槍支暴力的一種方法。

令里德的競選活動較對手突出的是他對教育的關注。他說：“我認為衡量本州未來狀況最有效機制是孩子們的幸福指數。”他希望能普及幼兒班，並在三年級之前提高識字率，確保每個學生都有一位曾受訓的老師作指導。

州長擁有重大控制權的的93億元州學校基金，一向都為選民所關注的，但今年卻不一樣，選民不再將教育放在第一位，有政治評論員認為，今年其它議題的迫切性蓋過了教育，又或很多州民對布朗州長的教育政策感到憤怒。

兩位候選人在如何改變政府運作方面有不同的想法。里德已說過會要求所有部門首長辭職；而科泰克則會根據人力資源專家的意見，與每位部門主管會面，並要求他們向她證明為什麼他們能擔任這工作。

參加今次初選的15名民主黨候選人之中，科泰克和里德自2021 年1 月以來分別籌集到190 萬元和150萬元的競選經費。緊貼的是來自州衛生局的項目經理喬治·卡里略（George Carrillo），籌得173,000元。

至於共和黨的候選人，從19名候選跑出的有3位，他們是籌款最多及有最多傳媒報導的：克里斯汀．·德拉贊（Christine Drazan），巴德．皮爾斯（Bud Pierce）及斯坦．普利亞姆（Stan Pulliam)。

皮爾斯可以說是共和黨人中知名度最高的，他是一名腫瘤學家，曾參加2016年特別選舉的共和黨州長候選人，當時敗於現任州長布朗。

德拉贊從2019 年起是第39 區的俄勒岡州眾議院代表，到今年1 月31 日辭職。她於2019 年9 月當選眾議院少數黨領袖，任職至2021 年11 月30 日。

普利亞姆是一名保險業的高管，2019年起擔任桑迪市（Sandy）市長。他因批評布朗州長在疫情期間採取過嚴的防疫措施，以及稱2020年總統選舉具有欺詐性而引起媒體的關注。

這三位候選人在競選活動中均強調教育和公共安全。

皮爾斯說他將成立一個非政治監督委員會來監察本州的教育，而德拉讚說她要公共教育主管一職由全州選舉產生。普利亞姆則認為，國家應該賦予父母和地方委員會權力，讓父母可自由選擇子女接受教育的方式。

在公共安全方面，德拉贊表示她將增加對州警的資助，而普利亞姆表示會將州警察的規模擴大三倍，並將他們臨時部署在波特蘭。皮爾斯說，他將與聯邦、州和地方當局合作，以改善公共安全。

在露宿者問題上，德拉贊說她將解決成癮、心理健康和負擔能力問題，她說這些是無家可歸的根本原因。皮爾斯說，他將通過建造更多附設戒毒和心理健康服務的廉租屋和庇護所，以解決問題。皮爾斯則會採用Medford市處理無家者的模式，向他們提供基本水平的庇護和支援，然後進入不同的治療階段，最終獲得入住永久性房屋。