民主黨選情不妙 健保掀攻勢

（綜合報導）距離美國期中選舉還有不到兩週的時間，在多個民意調查結果中已處於劣勢的民主黨，正在積極利用「共和黨人一定會削減社會保障福利和醫療保險」的宣傳策略來攻擊共和黨，以期挽回頹勢。

白宮和民主黨人正在將社會保障金和醫療保險這兩項福利作為他們對選民進行宣傳的核心內容，並敲響警鐘稱：如果共和黨成為眾議院的多數派，將會尋求削減數百萬美國人所依賴的救濟項目，以期減少開支。

雖然一些共和黨議員並不迴避關於「開支過於龐大、希望改革這些福利項目」問題的討論，但共和黨內的許多人，都將民主黨的這種攻擊視為其競選策略，旨在將民眾注意力，從持續的通貨膨脹和對經濟的更廣泛的擔憂上轉移開。

最近幾日，民主黨人又把注意力集中在一個特別暗淡的情景上：共和黨領導的眾議院將以債務上限為「人質」，如果拜登政府不同意削減福利開支，就可能出現政府違約和債務危機。

拜登上週在紐約州對支持者說：「他們將使我們陷入違約，除非我們屈服於他們削減社會保障和醫療保障的要求。他們如此堅決地要削減社會保障和醫療保險，以至於他們願意為此而搞垮經濟。沒有什麼、沒有什麼會比這種情況的發生對美國經濟造成更大的混亂或損害，如果它真的發生的話。」

戰略家和民主黨官員認為，將共和黨人與對醫療保險和社會保障補助的削減聯繫起來，是一個很有效的宣傳攻勢。因為這些醫療保險和社會保障補助計劃在使很多老年選民受益。即使在中期或非年度選舉中，他們也可能成為可靠的「票倉」。這些醫療保險和社會保障補助在公眾中也擁有壓倒性的受歡迎程度，這使得任何希望改變它們的計劃，都將面對巨大的政治風險。

左翼的「進步數據」（Data for Progress）6月份的一項民意調查發現，絕大多數美國人都希望加強社會保障福利，其中包括73%的獨立人士和73%的共和黨人。

因此，任何共和黨人關於希望改革社會保障或醫療保險系統的建議，都被變成了攻擊共和黨人的廣告。而白宮也樂於放大宣傳「共和黨將會削減福利項目」這種說法的前景。

長期以來，共和黨人一直主張減少政府開支。黨內一些人認為，社會保障和醫療保險等福利項目的規模，已經變得過於龐大，應該對其進行重組或私有化，以確保它們能夠保持償付能力。

在本次選舉周期中，民主黨人提醒人們關注的焦點之一就是，參議院共和黨競選部門負責人、佛羅里達州共和黨參議員斯科特（Rick Scott）在2月份發布的一項提案。這項名為「拯救美國」的11點計劃中包括了一項建議，即每五年終止一次政府福利項目。這意味著，立法者需要每五年進行一次重新投票，來決定是否改變和延長醫療保險和社會安全福利。

眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，他不會「預先確定」任何圍繞削減補助或將其與債務上限掛鈎的潛在計劃。而在一天後，他試圖平息人們的擔憂，稱他的意思是，如果不討論削減開支，他就不會提高債務上限。

民主黨人指出，在被稱為「對美國的承諾」的共和黨人的中期選舉口號和政策綱領中，廣泛地發誓要「節約和加強社會保障和醫療保險」。

在中期選舉已經臨近的最後衝刺階段，因為拜登政府在邊境安全、移民政策、通貨膨脹、國民經濟等一系列方面的差強人意的表現，即將失去參眾兩院主導地位的民主黨人，在打出了墮胎牌之外，還正在以「共和黨人將削減福利」的說法「威脅」選民，試圖挽回自己的、已被一系列民調所證明的頹勢。