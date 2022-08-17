比弗頓警方破獲汽車轉化器販賣集團

比弗頓警察局經過多月來的調查，周四宣佈，搗破一汽車催化轉化器（catalytic converters）盜竊和販賣集團，十多人被起訴。

警方表示，經過多月來對一個以大波特蘭地區為基地的汽車轉化器販賣集團的調查後，在上月底採取行動，搜查了與集團有關的8處地方，其中包括一間在Lake Oswego 的豪宅，起回超過3,000個汽車催化轉化器，數萬元現金，一批珠寶和一輛豪華房車。

比弗頓警方表示，他們在2021年底開始對該集團展開調查，發現該集團活躍於本州的六個縣，並且與其他幾個州有接觸——包括華盛頓、內華達州、加州、德克薩斯州和紐約州。結果，在今年三月鎖定一名32歲住在Lake Oswego的男子帕特里克．道爾為集團的首腦。警方相信自2021年一月起，經道爾手販賣的汽車轉化器有超過44,000個，市值超過2,200萬元。

汽車催化轉化器是一個像消聲器一樣的小桶固化在汽車的排氣系統中，以銠、鉑和鈀等貴重金屬作為催化劑將汽車在行駛過程中產生的一些有害物體轉化成水蒸氣和二氧化碳。隨著銠、鉑和鈀的價值不斷上升，引來了賊人對轉化器的睞青。舉例其中的銠，在2019年只是2,500元一安士，但目前的市值是14,000元一安士。

華盛頓縣大陪審團以敲詐勒索、嚴重盜竊和洗錢罪名起訴了 道爾 和其他 13 人。

調查人員搜查了與盜竊團伙有關的八個地點，包括奧斯威戈湖的一處海濱住宅。 他們繳獲了 3000 多個 催化轉化器、數十萬美元的現金、一輛高檔汽車和珠寶。