比弗頓男子遭ICE逮捕 留下妻女無人照料

（本報綜述）比弗頓（Beaverton）一戶移民家庭近日陷入絕境。32歲男子莫拉萊斯2月11日清晨在前往建築工地途中，遭美國移民與海關執法局（ICE）逮捕。這名無證移民自此與未婚妻和不到兩歲的女兒分離，面臨再次被遣返回墨西哥的命運。

當天清晨，莫拉萊斯還叮囑24歲的未婚妻：「中午帶女兒來工地一起喝雞湯。」然而不到幾小時，家人接到電話，他已被拘留。從此，他未再見過妻女一面。

他的未婚妻在接受採訪時哭訴：「我們原本有好多計劃，一切全都垮了。我獨自留下來照顧孩子，孩子沒有了父親。」

這名男子的遭遇凸顯了川普總統上任後新一輪大規模執法行動的影響。據統計，川普重返白宮首月，ICE在俄勒岡就逮捕至少55人。5月開始執法行動更為高調，至6月初，逮捕數已達177人，許多家庭被迫分離。

巴布羅-莫拉萊斯2005年曾因非法入境被遣返，但他又返回美國。2017年他被移民法官下令驅逐，之後仍再次進入俄勒岡工作，並成為家庭唯一經濟支柱。他任職的建築公司主管表示：「他非常勤奮，負責任，總是談起自己的小女兒。他愛她，非常幸福。」

去年，為了合法駕駛上班，他辦理了俄勒岡駕照。未婚妻透露，正是這張駕照讓移民官找到他：「如果我沒去考駕照，這些事可能都不會發生。」

2月逮捕後，他被指控非法重返美國，聯邦檢察官要求判刑六個月，最終法官判處四個月徒刑。公設辯護人已對此提出上訴。

他的未婚妻無法負擔原本的租屋，只得帶著兩個行李和幼女搬到朋友家客廳，每月靠300美元租金和少量補助度日。她不敢去看守所探視，擔心自己也會被拘捕。她說：「我只能想著如何讓孩子活下去。」

如今，她正考慮是否將美國出生的女兒送回瓜地馬拉交給親人撫養，或繼續在俄勒岡孤立無援地撐下去。每次丈夫打來電話，她都報告孩子的新進展，他只能在電話那頭嘆息：「我只能想像她長大的樣子，卻無法親眼看見。」

這場突如其來的逮捕，將一個原本平凡的家庭徹底推向絕望深淵。