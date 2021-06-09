每周疫情級別更新 卡加瑪士和西林仍留在高風險級別

今天布朗州長發佈每星期的疫情級別更新，由周三（9日）起，全州有21縣在低風險級別，4縣在中風險級別，11縣在高風險級別。而在大波特蘭地區的卡加瑪士縣和西林所在的馬里恩縣仍停留在高風險級別。

今個星期三開始，Lane、 Coos、 Wasco 等縣城將降至低風險級別，而Josephine 和Yamhill 縣將降至中風險級別。衛生官員指，這些縣的更新除了Lane 縣過了65%接種率和提交了公平接種計劃外，其它縣城均是確診數字下降。只有Harney 縣要調升回到中風險級別，因為確診病例有上升。

至於卡加瑪士縣仍要留在高風險級別，布朗州長表示，該縣的接種率未達65%的低風險級別門檻，同時人口超過3萬的縣城，其確診率一定要每10萬人少於100宗才能降級。截至周一（7日）卡縣的接種率有62.9%，還差7,320人接種疫苗，該縣就可降至低風險了。

州長在今早的發文指出俄勒岡州距離經濟全面重開非常近，並感謝所有接種了疫苗的州民。州長再次重申，當全州的疫苗接種率達到群體免疫的70%，全州的疫情限制將獲得全面解禁。截到周日，本州的接種率已達66.8%，到周一（7日）本州還差106,671人接種疫苗就可達70%，

另外，州長提到那些未有接種疫苗的州民，她說新冠病毒對這些人的威脅仍然與之前的嚴重。隨著更多傳染性極高的變種病毒在傳播，有不少州民被感染而要入院治療。其實他們是有受保護選擇的。

州長說：「如果你仍在等，今天就去吧！現時要預約是從未如此簡單的，您還可以贏取 100 萬元的獎金！」

自州長上月底宣佈這百萬獎金鼓勵州民早日接種疫苗後，反應未如理想，州長在上周就曾暗示可能會加碼獎勵，或是提前抽獎，目的是要積極動搖那些不打算或未有意欲接種疫苗的州民。

今天本州的新增確診病例有307宗，6人死亡。有最多新增確診病例的是華盛頓縣45宗、卡加瑪士和馬里恩縣各35宗、麥魯瑪縣31宗。