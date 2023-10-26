殯儀館放任上百具尸體腐爛 用「假骨灰」打發家屬

(本報綜述)科羅拉多州的一家殯儀館，本月被查出存放有至少189具腐爛了的遺體，且涉嫌偽造火葬紀錄，可能還給家庭提供了假的骨灰。

這家主打環保的殯儀館名為Return to Nature Funeral Home(回歸自然殯儀館)。當地政府發出的一份停業整頓書顯示，10月3日有人舉報稱，該殯儀館所在位置發出了一種「令人厭惡的氣味」。次日，該殯儀館業主承認，殯儀館存在一些「問題」，並聲稱他們正在進行動物標本製作，並同意官方於當天晚些時候對殯儀館進行檢查。執法部門拿到搜查令後，對殯儀館進行了檢查，發現該物業內不當儲存了大量人類遺體。

隨後，由於嚴重的生物危害條件和其他危險因素，聯邦調查局技術危害應對小組前來支援。FBI在一份新聞稿中表示，殯儀館的環境條件「在精神和身體上都對工作人員造成了巨大挑戰」。危害應對小組每天工作12個小時，對遺體進行記錄和轉存。工作人員雖然身著危險物質防護服，但每次在建築物內最多也只能呆上40分鐘，每次從建築物內出來後都必須進行全面的脫污過程。10月17日，當局表示，已完成了殯儀館內遺體的清理工作，已經清理出至少189具遺體。

死者家屬斯沃夫蘭在接受采訪時，拿出媽媽的「骨灰」，表示只是一堆粉末、看起來像水泥；還有人表示將「骨灰」與水混合，發現凝固了。採訪了4個家庭，發現其所描述的骨灰均非常類似，另外，在研究4份殯儀館提供的死亡證明後，發現上面載明的火葬場事實上在其親人逝世之前，早已停業。