殘疾兒童倡導組織呼籲政府向父母支付工資照料自己的兒童

（本報綜述）俄勒岡州的殘疾兒童家庭正向政府呼籲，希望擴大補助計劃，使家長能夠獲得薪資以照顧自己的孩子。由於專業照護人員短缺，許多家庭無法找到合適的護理人員，導致家長不得不全職承擔這一責任，卻沒有相應的經濟支持。

2023年，俄勒岡州推出一項針對重度殘疾或嚴重醫療需求兒童的補助計劃，但資金不足，目前僅能覆蓋約十分之一符合資格的家庭，並且僅允許每位家長每週最多獲得20小時的工資補助。對於需要全天候照護的孩子來說，這遠遠不夠。

殘疾兒童倡導組織正在推動「Tensy法案」(SB 538)，希望擴大現有計劃的適用範圍，讓所有符合資格的家庭都能獲得支持，並取消每週20小時的薪資上限。該法案由”殘疾兒童支持倡導組織”立法主任卡莉·羅斯推動，她本身也是一名受影響的家長。

「我們並不是要求額外的資金，而是希望政府能夠履行承諾，允許家長擔任照護人員並獲得應有的薪資。」羅斯表示。她指出，州政府已經核定她的兒子每月應獲得554小時的照護時數，相當於每天16小時的專業照護，但由於護理人員短缺，這些時數根本無法被填補，家長只能無償承擔這些工作。

目前，仍有超過1,800個符合資格的家庭在等待補助名額，而許多成功獲批的家庭因補助時數過低而選擇放棄計劃。家長們強烈要求，政府應取消這一計劃的人數限制，並允許符合資格的家長成為正式的能夠獲得政府工資的照料人員。

「我們無論如何都會照顧孩子，但這種現狀不可持續，父母們正在筋疲力竭。我們只是希望政府承認我們的勞動價值，並給予應有的支持。」羅斯說道。

目前，俄勒岡州議員對此提案表示支持，但同時擔憂聯邦醫療補助計劃（Medicaid）預算削減可能影響法案推進。不過，倡導者強調，這項計劃並未增加新的財政負擔，而只是讓政府按照原本核定的照護時數，公平支付給真正提供照護服務的家長。