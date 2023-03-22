死得人多  政府終於出手立法懲罰擁毒者

（本報綜述）評價毒品芬太尼氾濫，毒害社區，近期有不少服食過量芬太尼而死亡的個案。州政府終於出手，針對這芬太尼危機，擬立法處罰那些擁有超過一克芬太尼的人或進行這毒品交易的人。政府表示，“我們只想挽救生命。”

俄勒岡州在2020年經全民投票通過的第110號提案，一直受到爭論，這提案將擁有少量毒品變成合法化，即使是硬性毒品也是如此。有指這提案徹底改變了俄勒岡州處理毒品罪行和成癮治療的方式，至今不但沒有獲得預期的成效，已令到毒品滿街都是，在街頭吸食毒品更是普遍不已。

建議中的眾議院新法案第HB 2645 號訂明，擁有1至5克芬太尼的人屬輕罪，而超過這數量的就是重罪。

來自本州東部尤馬蒂拉（Umatilla）縣的俄勒岡州地方檢察官協會主席普里默斯說：“我認為這絕對是一場無處不在的危機。”

人口有近8萬人的尤馬蒂拉縣，該縣的執法人員在去年一年内就緝拿到破紀錄的72,000 粒芬太尼丸，並預計今年將會衝破這紀錄。由今年開始至今，該縣已搜獲54,000粒芬太尼丸。普里默斯表示，見到毒品不斷增加，而明顯地也見到死亡的個案亦隨之而增。

共和黨代表摩根說：“我們別無他想，只是要挽救生命……這是邁向這目標的第一步。”

她感謝願意合作商討解決方案的各界人士，希望在解決這問題的同時，仍然可配合原來110號提案的意圖。110提案亦要求強制性為藏毒者提供戒毒治療。

普里默斯說：“這也真的是一種希望，看看我們能做些什麼讓人們接受治療，經歷治療過程，因為我們知道那裡也存在差距。”

HB 2645 還會為含有芬太尼的藥丸設定處罰水平，因為芬太尼大多數是以藥丸形式出現的。這意味著那些交易這些致命毒藥的人，將在法庭上面臨更嚴厲的處罰，與海洛因或其他阿片類藥物毒販一樣。