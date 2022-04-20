步入買屋旺季  高利息未能冷卻房價

（本報綜述）大波特蘭地區的房價在過去幾年一直在升，很多業內人士都預測隨著利率上升，房價應得到降溫，但現時的按揭利率已超過5%，卻似乎對房價未有太大影響。

根據區域樓盤名單服務機構（Regional Multiple Listing Serivce，RMLS） 最新的報告，大波特蘭房屋 3月份的中位售價為550,000 美元，比2021 年同期的488,000 美元上漲12.7%。中位售價也比今年2 月的525,000 美元有所上漲。West Linn 和Lake Oswego等地的房屋價格普遍較高，而Gresham 和Troutdale 的房屋價格較低。

在大流行期間，房價普遍繼續走高，其中一因素是房貸利率保持在4%以下，買家每月的供款較低。但目前新的形勢是，由於通貨膨脹和對地緣政治不確定性的擔憂，房貸利率上升，經濟學家預測房價將在2022 年下半年

受到打擊。

州經濟學家萊納表示：“較高的房貸利率在下半年會影響到地產市場，目前已見到有輕微放緩的跡象。”

萊納指出，當房價漲幅超過基本收入時，能否負擔就成為一個挑戰。

他說：“對於首次購房者、入門級購房者以及那些必須靠工資來支付每月供款的人來說，利率的上升將嚴重影響到負擔能力。” “對於擁有大筆首付的人，或是可從其它房產中提出淨值作投資的人來說，則沒有影響。”

根據調查，近期的房屋買賣中，投資者仍佔市場相當大的份額。這也可解釋為何房價仍高企。

一名首席地產經紀人表示，更高的利率已令首次購房者卻步。他們不得不放棄購買夢想中的獨立屋，而改買聯排屋或其它形式的住屋。”

3月份新掛牌的房源有3,521 套，同比增長1.6%。根據RMLS 的數據，成交中的個案已下滑至3,045 宗，同比下降9%，而已成交的則增長5% 至2,683 宗。

本地區的待售庫存一直保持不到一個月的數量，這是自去年10月以來的情況。供應月數是判斷當前房屋庫存在當前銷售速度下可以持續多少個月的方法。四個月的供應量被認為是波特蘭房地產市場的一個理想數字。

有地產界人士指出，在大蕭條之後，2012年有一段時間，市場上有大約20個月的庫存。那只是10年前的事。如果當年你買了房子，如今你會是非常富有。