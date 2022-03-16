檢察官促政府急起直追　打擊罪案

（本報綜述）麥魯瑪縣檢察官施密特（Mike Schmidt）表示，波特蘭在過去十年未有適當投資於預防致命罪案措施，導致現今出現這等罪案湧現，市政府必須要加陪積極，急追落後。

從2018年到2021年間，波特蘭的兇殺案增加接近三

，就過去一周又多三人被殺，為已經不堪負荷的地區檢察官辦公室和警局百上加斤。很多人認為，致命的罪案正困擾著全國其他城市，並非波特蘭獨有，然而據本地一電視台的一項調查顯示，其他跟波特蘭城市規模相約的地方，其致命罪案率並沒有像波特蘭那般嚴重。

據數字顯示，在2020年西雅圖、夏洛特（Charlotte）、納什維爾（Nashville）、沙加緬度（Sacramento）、史托克頓（Stockton）和波特蘭的兇殺案都同樣急劇增加。但到2021年，除了波特蘭和沙加緬度之外，其他城市的致命罪案率都有所下降，西雅圖減少了近25%，夏洛特減少了近17%，納什維爾9%，史托克頓30%，而與前一年相比，波特蘭的兇殺案數量卻增加了近60%。

麥魯瑪縣檢察官施密特表示，這歸咎於當局沒有像其他地方一樣，早在多年前就開始為社區投資設立一些滅罪的基礎設施及社區組織，為社區築起一個安全屏障。他認為要有效處理當今的困境就要多行一步，除了首要任務是將兇手繩之於法外，亦要積極鼓勵市和州領導人對致命罪案預防計劃進行投資，借鑑其他縣的經驗減少社區中的暴力行為。

波特蘭市政府亦剛投資了400萬美元用於預防罪案，為社區建造針對性計劃。

施密特證實，縣政府最近通過批出了四名檢察官的資金預算，以專注於槍械罪案。這預算可讓他的辦公室增加25至30名檢察官來處理案件。而更俱建設性是增加了人手將允許他的辦公室對每個案件給予更多關注，不僅僅是把犯人送進監獄，而是著力於阻止他們再次重犯，達至預防罪案的更佳效果。

施密特同意一些市縣領導層對能夠全面控制暴力問題總體上缺乏十足信心，而此刻市民感到的不安全感亦可以理解，他表示只要加培努力急追落後，必定會在未來日子中看到不斷的改善，信心與安全感隨之增加。