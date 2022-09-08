機器人「羅比」擔任保安收效極佳

（本報綜述 王星編譯）位於機場附近卡斯卡迪亞車站的Aloft酒店，自啓用一款新型「保安」——機器人羅比後，其管轄的範圍一直平安無事，收到意料之外的好效果。

在酒店附近，由於無家可歸者的營地散佈周圍，酒店設施經常遭到破壞，使該酒店管理層為安全問題深感擔憂。曾經招聘人員擔任保安，但難以做到24小時人員在位，成為一個棘手問題。

總經理戴利日前表示：「我們終於找到了一種解決方案，不僅可以保證每天 24 小時工作，而且價格合理，工作出色。」

這個解決方案就是招募了機器人羅比。這款R2-D2 的機器人，身高約5呎3吋，重350 磅，配備360 度視覺。從去年12月在停車場部署巡邏以來，周圍安全問題處於良好狀態。戴利表示：「我們已經好幾個月沒有在這裡發現問題了，這與羅比的存在有很大關係。」

「由於有360 度的視覺和熱成像，使羅比無論白天黑夜都能迅速發現目標。如果車輛後面一旦出現熱源，羅比就會立即到熱源進行調查，並在邊行時邊素描車輛的車牌。每有發現人物就會立即提示酒店前檯，酒店人員可以通過羅比的監視器觀察看到羅比所看到的，亦能透過羅比與現場人士對話，然後才決定應否採取進一步行動，包括報警。

戴利非常滿意羅比的工作：「他每週 7 天，每天24小時工作。這是人力無法比擬的。如果我們能雇到人來做這項工作，那將是機器人成本的五到七倍。」他認為像羅比這樣的安全機器人在其他地方工作也能收到很好的效果。