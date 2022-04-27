標普：美2月份房價上漲20%漲幅史上第三

（綜合報導）根據標普/凱斯席勒（S&P CoreLogic Case-Shiller）全國房價指數，美國2月份的房價同比增長19.8%，高於1月份19.1%的年增長率，也是該指數35年歷史以徠的第三高讀數。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，標普公司最新發佈的數據顯示，10個城市的房價綜合年增長率為18.6%，高於上個月的17.3%。20個城市的房價綜合增長率為20.2%，高於上個月的18.9%。

南部“陽光地帶”（Sun Belt）的城市房價繼續呈現最高漲幅。亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）、佛羅里達州的坦帕（Tampa）、邁阿密（Miami）的年房價漲幅分別為32.9%、32.6%和29.7%。與截至2022年1月的一年相比，在截至2022年2月的一年中，所有這20個城市的價格漲幅都較高。

明尼阿波利斯（Minneapolis）、紐約和華盛頓特區是其中價格漲幅最小的，但仍保持在兩位數水準。

“宏觀經濟環境正在迅速演變，可能無法支撐房價超常增長太久。”標普道瓊斯指數有限責任公司（S&P Dow Jones Indices LLC, S&P DJI）董事總經理克雷格‧拉紮拉在一份新聞稿中寫道，“新冠疫情後總體經濟活動的恢復加劇了通貨膨脹，美聯儲已開始提高利率來回應。我們可能很快就會開始看到抵押貸款利率上升對房價造成的影響。”

雖然抵押貸款利率在今年年初就開始緩慢上升，但直到3月才真正急劇走高。鑒於這一讀數是截至2月份的三個月的移動平均值，它並沒有顯示出利率的太大影響。不過，這種影響可能會在接下來出現。

“今天的標普/凱斯席勒指數突顯出住房市場在2月份再次經歷了緊迫感，因為買家處理了少量待售房屋，努力趕在抵押貸款利率飆升之前完成。強勁的需求和供應不足之間的不平衡推高了價格。”房地產網站Realtor.com的經濟研究經理喬治‧拉蒂烏說。

根據Realtor.com的計算，對於用30年期貸款購買的中等價位房屋來說，月還款額比一年前多了550美元，增加了46%。