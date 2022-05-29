槍枝超越車禍 美兒童青少年頭號死因



根據官方數字，槍擊已超越車禍，成為美國兒童和青少年的頭號死亡原因。美國與槍枝有關的殺人事件激增，24日發生在德州一小學的濫射事件，造成19名學童喪生，震驚全國。 美國疾病管制暨預防中心（CDC）的統計顯示，2020年美國總計有4,368名19歲以下兒童和青少年死於槍枝，相當於每10萬人有5.4位；其中殺人占所有槍枝死亡的近2/3。 反觀美國這個年齡層人口的原本頭號死亡原因車禍，在2020年造成的死亡人數為4036名。兩種死亡的人數所以不斷縮小差距，是因為過去數十年來美國道路安全措施已改善，但槍枝造成的死亡案件卻攀升。

德州小學的事件令人不禁問一句：還要多少兒童喪命於槍下，政府才會採取行動呢？

周五，大波特蘭地區多間學校的學生決定罷課，走出學校抗議槍枝暴力，要求政府的立法人員採取行動，讓學生在學校有安全的學習環境。

學生們表示，他們在學校應該是集中學習的，今次他們是被迫走出來發聲，要求結束校園開槍案。

另有一名在比弗頓的高中生表示，發生了多宗校園開槍事件後，已令到學生們感到極度焦慮，她指出每當學校的警鐘響起，學生們立即會想：究竟是真的火警或是有人持槍進入學校。

一名家長表示，政府遲遲不採取行動來保護學生，看到這一代的學生經常要面對這種恐俱，實在是痛苦。希望國會議員聽到這些孩子的呼喊聲。

學生們還計劃在6月11日舉辦大遊行到市政府大樓。

開槍案一直困擾著波特蘭的市民，本地的宗教團體Lift Every Voice Oregon周四宣佈倡議兩項控槍提案，希望能在7月前收集到112,000個簽名，成功放入11月的選舉中讓選民公投。一是IP17提案，內容：買槍者，必先要完成背景調查、槍械訓練、取得槍牌等，才能買槍；另一個是IP18提案，內容：禁止使用10發以上大容量彈匣，減低殺傷力。

發起的組織今個周末起發動網上簽名。