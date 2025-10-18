槍支已超越車禍成為高中生主要死因

（本報綜述）由華盛頓州立大學研究團隊主導的一項全國性研究顯示，美國中學生與高中生死於槍枝相關事故的人數在過去二十年間大幅上升。對都市地區的高中生而言，槍枝如今已超越車禍，成為首要死亡原因。

這篇發表於《傷害流行病學》期刊的研究指出，自2017年以來，美國11至18歲青少年的主要死因已由交通事故轉為槍枝致死事件。全國範圍內，該年齡層的槍枝死亡人數從2001年的1,945人攀升至2022年的3,224人，增幅超過60%。

研究副作者教育專家伊莉莎白‧韋布萊特指出：「這項研究讓我們更清楚地看到問題的全貌。過去很多研究將兒童與青少年合併分析，忽略了不同年齡階段的發展差異與風險特性。」

研究團隊首次將11至13歲的國中生與14至18歲的高中生分開分析，並依據2001年至2022年的聯邦資料，探討都市與鄉村地區青少年的槍枝死亡趨勢。

結果顯示，在都市地區，高中生死於槍枝的比例已超過車禍；而在鄉村地區，車禍仍是高中生主要死因，但呈下降趨勢，槍枝致死則逐年上升。自2001年以來，鄉村高中生死於他殺的槍枝案件暴增362%，雖然自殺仍是主要死因；在都市地區，槍枝他殺則自2013年低點以來上升了127%。

韋布萊特強調，若要有效降低青少年槍枝死亡，必須針對不同年齡層設計更有針對性的安全教育與防範策略：「父母在教導孩子如何安全存放槍枝時，往往沒有根據孩子的成長階段調整做法。當孩子年齡增長、擁有更多自主權時，就該重新審視家庭的槍枝安全措施，並提供不同階段的安全訊息。」

她同時指出，過去人們在談論鄉村青少年槍枝議題時，焦點多集中於自殺風險，但這項研究顯示，鄉村地區的青少年他殺率同樣在上升，亟需更多針對性的干預與教育。

值得注意的是，華盛頓州今年通過一項爭議性法案，自2027年起，購槍者需向州警局申請有效期五年的槍枝許可證，並完成安全訓練課程。支持者認為，新制度將有助於降低槍枝暴力與青少年自殺事件。