極左翼與極右翼爆發街頭混戰 波市政府以不干預態度稱勝　

右翼驕傲男孩民兵組織和左翼安提法（也被稱為反法西斯分子），兩個極端組織的成員，周日分別在波特蘭東北122街和市中心爆發街頭混戰，然後在老城區開槍。波特蘭市政府及警察局在早前已表明不會干預這場示威集會，除非有涉及危害生命的情況下才會派出警員到場。結果集會並未有人傷亡，惠勒市長在事發後稱今次政府採取的不干預政策，明顯是勝了一仗！

這兩班極端份子經常在波特蘭發生衝突，，每次碰頭雙方成員都會全副武裝，甚至帶槍上陣，多以暴力收場。周日的集會是紀念去年在市中心的暴力集會一周年，並以「夏日的愛」為主題。

驕傲男孩周日的集會原定在市中心海濱公園舉行，但避免與左翼份子在市中心硬碰，最後決定改在10哩以外，在東南122街前K-mart的停車場內聚集，參加的成員近100人。而左翼份子則有近300人在海濱公園聚集，當知道驕傲男孩改地點後，有50名左翼示威者開車前往122街，到場後雙方立即起衝突，有人將左翼人士駛來的一輛小型貨車推倒並破壞，示威者隨即走到街上，互相叫囂，及使用球棒、彩彈槍和木矛等武器互相攻擊，並放煙霧彈和煙花。現場一段122街突然變成戰場，交通受阻，附近商戶和居民受驚，戰況維持近45分鐘，之後示威者陸續離去。警方一直未有出現。

到黃昏時份，市中心的示威者用附近地盤的建築材料和圍欄，在街上築起路障，在5時45分左右，在2街Taylor 街傳出多響槍聲，引發警察到場，將一名65歲男子拘捕。其後，警方在調查時發現開槍的不只一人，正尋求線索。現場無人受傷。

上周五，惠勒市長與警察局長洛弗爾(Chuck Lovell）特別為這場示威集會舉行了新聞會，並呼籲準備到來行使暴力的人不要來，並說會逮捕和起訴那些參與暴力或故意破壞的人；同時亦表明警方不會參與他們之間的衝突，除非是緊急情況。

對於這無警察執法的情況，有市民感到極度不滿，表示警方不可能任由示威者，在一向安靜的民區，手持武器在街上開戰火，並指如果有警察在場，也不會有開槍事件發生。

而惠勒市長則認為，以往警方在示威現場盡歷將兩幫人分隔開，反而示威者在反抗中造出更暴力的行為。市長在周一的聲明中表示，他和警方已成功緩和了兩個敵對組織的對抗，並將集會對波特蘭市民的影響減至最低。

今次是警方經過去年超過100晚的示威現場出現後，首次採用不干預策略，只作密切監察情況。波特蘭警察局在當晚7時半發聲明，表示知道在122街的集會中的暴力和破壞情況，但未有拘捕任可人士，並呼籲現場的受害者，證人等提供資料。

洛弗爾局長對有人行使暴力感到失望，並表示會向犯罪人士進行檢控，他讚揚那些和平地行使公民權利的集會人士。波特蘭警察局的人手嚴重短決，局長感謝當日撤銷假期，回來加班的警務人員。

這一場「無王管」的示威暴力場面卻惹來部份市議員的不滿。

波特蘭市議員卡門盧比奧（Carmen Rubio）周二發聲明猛烈抨擊事件，她說：周日的驕傲男孩集會事件再次向我們表明，擁有一個讓每個人都感到安全的公共安全系統是多麼的重要。既然警隊領導層要求所有警員當日要值班，令人質疑的是，為什麼警員不清楚他們需要在示威現場進行干預，為什麼警隊領導層決定不應該干預。並指出關於這等決定，警方有需要向社區問責和有透明度。她說：“了解這一基本原理對保持與波特蘭市民的信任和評估警察局的需求都至關重要，這樣我們才能實現我們的共同目標，即建立一個尊重人們並確保他們安全的社區安全系統。”

正在休假的哈迪斯蒂議員亦在推特上發文，表示對警方在周日的做法感到厭惡。她說：我知道我們可以做得更好，這就是為什麼我承諾要繼續倡導改革和轉型。