校車路線被取消的家庭 波特蘭學區支付每月300元

校車路線被取消的家庭

波特蘭學區支付每月300

新學期開始，校車人手短缺，這是一個全國性的問題，波特蘭學區亦不能幸免。

下星期起，波特蘭學區內的Lincoln 和Benson 高中，所有因校車路線被取消而短期內仍未能有任何安排的學生，學區將支付每人每月300元，作為學生的交通費。

波特蘭學區宣佈有13條校車路線被迫要取消，其中Lincoln高中佔了8條，Benson 高中有3條。

取消這些路線的理由，主要是優先考慮低齡學生和特殊教育服務的學生的接送，以及高中生可以乘坐巴士。

這兩所高中是學區內唯一有校車服務的，因為Lincoln 和 Benson 路線為那些附近沒有 Trimet 服務的學生提供服務，例如那些住在 Skyline 大道的學生，還有的是Benson 高中是一個職業技術學校，學生來自全市各地，有些學生如乘坐TriMet巴士，所需的時間非常長。

學區官員表示：受影響的家庭將繼續獲得這筆資助，直到學年結束或校車路線能再一次正常地運作之前。

校方除了向學生提供有關泊車和公共巴士路線之外，還特別創建了一個手機程式Carpool to School（拼車上學），幫助學生們可以拼車回校。

學區表示，今次的做法是因為看不到甚麼時間能招到足夠的校車司機。目前正在積極招聘人手中，成功獲聘的司機一開工就可獲2,500至6,500元的獎金。