校巴缺司機  政府將資助陪學生走路上學

（本報綜述）校巴司機不足是一個全國性的問題，俄勒岡州亦不例外，其嚴重程度甚至影響到學生回不了學校上課。本州有立法人員提出提案，政府將資助學區員工，陪學生走路上學。

其實，波特蘭的社區是圍繞著學校而建立的，所以很多情況下，小學生都能安全地獨自步行或騎自行車上學，但在某些社區，學生需要行徑繁忙的路段，加上沒有安全的過馬路設施，這就令人擔心學童上學的安全，

根據規定，學校必須為住在離學校一英哩以外的小學生提供安全的交通工具——目前來說就是校巴。

新法案將允政府除了為學區的校巴服務提供補貼外，還將補貼監督學生步行或騎自行車上學，又或是在繁忙街道上設過馬路的督導員等開支。州立法人員建議，州政府設立一個基金，專門補貼學區陪學生走路上學開支的70%。

提出這提案的其中一位議員Hoa Nguyen表示，她曾經是波特蘭學區的學校出席監督，並曾安排有類似的小組，她指出這做法的確能改善學生的出席率，並且減少學生一些破壞性的行為。因為有人陪伴他們安全地上學，無疑能讓學生擺脫路途中引致的緊張情緒。

但代表校巴司機說話的俄勒岡州學校僱員協會（OSEA）卻對這提案持反對意見，他們稱，提案並不能解決引發這提案的校巴司機短缺問題。經過與立法者談判後達成了一項修正案，只允許學校工作人員——而不是承包商——來幫助孩子步行上學，並要求跟進任何安全問題。但該協會表示，有充分的證據表明，讓孩子們上學最安全的方式是黃色的校車。

最近在網上流傳的一條視頻，引發了全國的關注。波特蘭市一名Vestal小學的體育教師，在提倡步行的機構Oregon Walks 的支持下，創立了一個bike bus （自行車巴士)活動。每逢星期三早上，帶領學生騎自行車上學。很多學生在老師和家長的陪伴下，一起騎自行車上學。學生們表示非常期待每星期三的早上，無論是晴天或下雨天，他們都會一起騎自行車上學，非常開心。有學生更表示，這也讓他們身體力行去實踐環保。讀者有興趣觀看這影片，可點擊”bike bus“這連結。

波特蘭一向以怪異的風格著稱，有媒體稱，這家學校的壯非常”波特蘭”。