林肯縣部署全新「先進」毒品檢測工具

(本報綜述)位於俄勒岡海濱的林肯縣警長辦公室近日引進了一款全新的手持毒品檢測設備，以提升其在打擊犯罪方面的能力。這款名為Tactic ID Mobil的手持拉曼分析儀，能夠有效確認疑似非法毒品、爆炸物等化學物質的成分，為執法機構提供更安全、更高效的檢測手段。

林肯縣警長辦公室於8月15日宣布，「我們獲得並開始使用這款先進的新工具，這將為我們在應對社區內的毒品問題時提供更安全、更智能的優勢。」

據悉，副警長和偵探們已於8月2日開始接受該設備的操作培訓。林肯縣證據控制專家薩拉·塔布表示，這款毒品檢測設備比傳統檢測方法更加安全高效。「以往的方法存在更高的化學品接觸風險，因為在測試樣品時需要拆開或重新包裝。而這款拉曼掃描儀無疑在安全可靠的物質分析方面邁出了一大步。」

儘管執法人員在尋求起訴案件時仍需進行正式的實驗室測試，但這款拉曼分析儀可以讓他們更有信心地將疑似毒品送往實驗室。此外，該設備還能在不拆開包裝的情況下直接掃描毒品樣品，極大提高了檢測效率。

林肯縣警長辦公室補充道，「這款拉曼分析儀利用激光穿透各種包裝材料，包括堅硬的街頭樣品、有色樣品以及不純樣品，並能快速通過透明容器進行掃描。它會根據返回的光譜識別物質，並將數據與其數據庫中的超過24,000種已知物質進行比對。」

據了解，這款先進設備將對所有在林肯縣工作的執法機構開放使用，進一步增強地方警力在打擊毒品犯罪中的能力。