東南92街發生警察開槍事件 一人死亡 大批民眾聚集在Holgate 92街與警察對峙
（本報綜述）今早約9時半在92街Holgate 的公園內發生警察開槍事件，一名白人死亡，接著有民眾聞風而至，在公園內與警察對峙，不滿警察開槍。
今早約9:30，警方接報在Lents公園內有一名持槍男子，警員到場後警員和該名男子對話，警察開了一槍，另有警察開了兩槍布代子彈，男子倒地後搶救後無效，證實當場死亡。
在11時後，一批反警察的示威者到場，到下午示威者愈來愈多，約有100人，警方形容示威者為相當激進的一班人，在場警方向示威者警告會作出拘捕，有人拆掉膠帶，有人向警員投擲水瓶，樹枝等，有人燒垃圾箱。
副警察局長在新聞會中表示，他們必須召集麥魯瑪縣的所有警員到場進行人群管理，將示威者和案發現場保持有足夠的距離，以便調查員在現場進行調查工作。警方曾使用煙霧迫使示威者遠離案發現場。至下午四時，Holgate 92街一帶均被示威者阻塞。
在附近工作的一名市民表示，他看到一名男子在馬路上阻塞交通和行為異常，20分鐘後，就見到救護車到場。
另一名目睹警察開槍並用手機拍下當時情況的男子大衛對記者表示，在今早死者曾向他問有沒有香煙，當時他確看到他身上是有槍的。並指出死亡當時未有任何異常的行為，他只是一名不太幸運的人已矣。
大衛又說，當警察到場時，他並未有見到死者身上有槍，當時死者是光著上身的，有槍也沒地方放，他又指死者是在公園的球場附近的帳篷生活的，人比較靜。但警察到場後，他的態度轉變。大衛說：他見警員就生氣，他揮動著手臂，看著地面似在找尋甚麼東西。警察一直在發命令，又問他槍在哪裡，叫他不要動，但死者不聽。大衛表示，他不知道他在找甚麼，當時警察已向他發射了兩槍，一名警察向他發射布袋彈，另一名警察用實彈射向他。
從大衛交給電視台的影片所看到的，警方證實一名警察開實彈槍，兩名警察發射布袋彈。
在中午的新聞會中，警察副局長未有提及死者有否用槍指著警員，又或是警方有沒有在現場找到槍。
開槍的警察在警隊任職有8年，目前已停職待調查。警方表示事件仍在調查中。
波特蘭市長惠勒為今次事件發聲明，他說：我知道為什麼人們會擔心並且會生氣。在我們對這事件作進一步理解同時，我呼籲大家繼續有同理心與和平。