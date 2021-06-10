波特蘭新聞

東南82街最快明年移交波市管理

 

　　（本報訊）就82街的監管問題經過多年的商討，俄勒岡州和波特蘭市的運輸局終在上周達成協議，並宣佈州政府願意撥款改善82街的安全，之後由波特蘭市接管

82街之前是213公路，屬州政府管轄範圍隨著城市發展，公路兩旁商舖林立，82街已變成全城最繁忙的主要街道但這條人多車也多的主要道路卻沒有隨著沿途變得繁榮而有改進，馬路兩旁失修，也欠缺行人道，嚴重影響行人的安全，對行人來說一向是全城最危險的街道。

由於這原因，多年來不少社會人士都在爭取82街的管理權理由波特蘭市接手，這樣市政府就可在發展的同時也將交通設施的配套做好但要完善整條82街的安全措施，估計要1.85億元，莫說波特蘭市政府沒有這筆預算，就連州政府也不願拿出這筆開支來改善環境

多年活躍在翡翠區的新被選為州議會代表的范康娜，在今年進駐州議會後，積極代表本地社區爭取這事，結果促成了今次歷史性的協議她說：82街是波特蘭市多元文化的集中地，有商舖和住宅，近年82街的行人死亡數目是不可接受的，但卻是可避免的

州和市運輸局均同意，這條全州多元文化集中的大道，目前最迫切需要的是改善安全和投放在修繕項目兩個部門同意州政府用1.85億元作改善後，再將監管權移交波特蘭市政府改善工程包括，加設交通燈號、照明燈、設無障礙輪椅通道、鋪路和修好下水道，同時還會解決最急切的人行道和改善過馬路的設施

波特蘭運輸局長克里斯．華納（Chris Warner）感謝本州的眾議院議長科特克TinaKotek）和范康娜的領導，讓兩局達成了這項歷史性的協議他說：“幾十年來，東波特蘭區的民眾一直在倡導這變化，至今我們真正機會為他們提供協助。”

　而俄勒岡州運輸局長克里斯·斯特里克勒（Kris Strickler）則表示，今次的投資將使我們老化的交通系統現代化，提供關鍵的安全改進，最重要的是為完全實現社區對這條走廊的願景奠定基礎。”

在該計劃中，立法機構承諾提供8000萬元用於解決最緊迫的安全和維護需求，然後州運輸局和市運輸局亦分別承諾持續投資7000萬元和3500萬元。如一切順利，最快將在明年一月，82街就將交由波特蘭市接管，正式擺脫「孤兒街」的稱號