東南82街最快明年移交波市管理

（本報訊）就82街的監管問題經過多年的商討，俄勒岡州和波特蘭市的運輸局終在上周達成協議，並宣佈州政府願意撥款改善82街的安全，之後由波特蘭市接管。

82街之前是213公路，屬州政府管轄範圍。隨著城市發展，公路兩旁商舖林立，82街已變成全城最繁忙的主要街道。但這條人多車也多的主要道路卻沒有隨著沿途變得繁榮而有改進，馬路兩旁失修，也欠缺行人道，嚴重影響行人的安全，對行人來說一向是全城最危險的街道。

由於這原因，多年來不少社會人士都在爭取82街的管理權理由波特蘭市接手，這樣市政府就可在發展的同時也將交通設施的配套做好。但要完善整條82街的安全措施，估計要1.85億元，莫說波特蘭市政府沒有這筆預算，就連州政府也不願拿出這筆開支來改善環境。

多年活躍在翡翠區的新被選為州議會代表的范康娜，在今年進駐州議會後，積極代表本地社區爭取這事，結果促成了今次歷史性的協議。她說：82街是波特蘭市多元文化的集中地，有商舖和住宅，近年82街的行人死亡數目是不可接受的，但卻是可避免的。

州和市運輸局均同意，這條全州多元文化集中的大道，目前最迫切需要的是改善安全和投放在修繕項目。兩個部門同意州政府用1.85億元作改善後，再將監管權移交波特蘭市政府。改善工程包括，加設交通燈號、照明燈、設無障礙輪椅通道、鋪路和修好下水道，同時還會解決最急切的人行道和改善過馬路的設施。

波特蘭運輸局長克里斯．華納（Chris Warner）感謝本州的眾議院議長科特克（TinaKotek）和范康娜的領導，讓兩局達成了這項歷史性的協議。他說：“幾十年來，東波特蘭區的民眾一直在倡導這個變化，至今我們才真正有機會為他們提供協助。”

而俄勒岡州運輸局長克里斯·斯特里克勒（Kris Strickler）則表示，“今次的投資將使我們老化的交通系統現代化，提供關鍵的安全改進，最重要的是為完全實現社區對這條走廊的願景奠定基礎。”

在該計劃中，立法機構承諾提供8000萬元用於解決最緊迫的安全和維護需求，然後州運輸局和市運輸局亦分別承諾持續投資7000萬元和3500萬元。如一切順利，最快將在明年一月，82街就將交由波特蘭市接管，正式擺脫「孤兒街」的稱號。