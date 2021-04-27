東南122街車速減至30
你經常駕車行走東南122街嗎？你要開始留意車速了，由Sandy街到Foster街一段5哩長的122街，車速已由35咪減到只准行30咪。
SE122街是波特蘭市最危險的四條道路之一，並已在早前安裝了測速攝錄機。上周三起，執法人員已向被監察系統攝下的司機提出警告，由5月5日起正式票控所有超過新速行車的司機。
根據市政府的數據，目前在這街上的兩組測速攝錄機，是在2017年安裝的，在去年共發出了7,744張超速行車罰款單；而自2017年安裝後，這些攝像頭已經發揮了作用，汽車超速的情況減少了75%，超速11咪以上的情況更減少了96%。
超速駕駛仍然是導致出現交通死亡事故的最主要因素之一，儘管車速上限降低了，「零景願」交通安全項目的宣傳和修路工程，再加上疫情影響下的通勤模式，交通安全問題仍在困擾著波特蘭。在去年，至少有54人在交通事故中喪生，這是1996年以來的最高人數。
市政府稱，40咪車速下被撞到的行人有80%可能性會死亡或重傷；當速度降低到30咪時，該風險因素減少了一半，降至40。
市政府紀錄顯示，由2016年到2020年，有最少12人是死於發生在122街的交通意外的，而全城最危險的街口，有4個就是在122街。這條街在晚上特別危險，有一半的意外是發生在晚上的。
運輸局近一年已為改善122街的安全與民眾開會，收集意見，估計報告將於6月公佈，整個計劃將在2021年底落實。