東南部槍擊案致一女重傷 居民被迫就地避難

(2024-9-19, 本報綜述)9月17日週二上午，波特蘭東南部發生一起槍擊事件，導致一名女性重傷，當地警方隨即發布就地避難令，並展開對嫌犯的搜尋。

根據報導，槍擊事件發生於上午8點37分左右，地點位於東南136大道5900號附近。警方抵達現場後，發現一名生命垂危的女性，隨後將其緊急送往附近醫院進行救治。案件發生後，當地居民被要求就地避難。

波特蘭和格雷沙姆的特警隊（SWAT）於上午9點30分左右抵達現場，開始對持槍嫌犯進行搜尋。由於波特蘭警察局的特別應急反應小組（SERT）當時正在城外訓練，因此此次行動由由穆爾特諾瑪縣警長辦公室和格雷沙姆警察局人員組成的東大都會特警隊（East Metro SWAT）負責。

當地大衛·道格拉斯學區表示，為了確保學生安全，Gilbert Park小學和Alice Ott中學當時進入安全模式，直到中午12點36分收到警方的解除警報後，才恢復正常運作。學區在公告中指出：「根據波特蘭警察局的信息，學校已無安全隱患。如果您住在東南136大道附近，請遵循警方的指示。」

一名當地居民表示，事件發生時，整個社區陷入混亂。他說：「我當時給學校打了電話，告訴他們發生了什麼事，學校隨即關閉。這真的是一次可怕的經歷，發生得離我們太近了。這種恐怖事件在我們附近已經發生得太頻繁，簡直像是一場噩夢。」

波特蘭警察局的凶殺組也已介入調查，當局呼籲任何知情者聯繫波特蘭或格雷沙姆警方提供線索。