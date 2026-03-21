東南區男子涉嫌性侵4女子被捕

（本報綜述）波特蘭東南區SouthTabor社區3月15日上午發生連環襲擊事件，一名男子在短時間內涉嫌攻擊至少4名女性，已被警方逮捕並面臨多項重罪指控。

波特蘭警察局表示，警方於當天上午約11時30分接報，前往東南67街與東南Brooklyn街附近一處住宅。根據法庭文件，嫌疑人闖入屋內並喊「Honey，我來了」，隨後對屋內一名女子下手。當時該女子正與3歲及10個月大的兩名幼兒在家，其丈夫則在屋外整理庭院。

警方指出，嫌疑人將女子強行帶入客房，並試圖對她施暴。女子在抱著嬰兒的情況下懇求對方讓她將孩子安置到另一房間，隨後趁機用書架堵住房門並報警，嫌疑人隨即逃離現場。

警方表示，在此之前數分鐘，嫌疑人曾進入附近一間教堂，對一名女性做出不當觸碰後離開；之後又在社區內抓住兩名正在行走的女性，涉及第三起事件。

警方最終在東南68街與東南Clinton街附近將嫌疑人逮捕，當時有十多名民眾一路跟隨並指認其行蹤。嫌疑人被確認為43歲男子賈德森·迪菲爾，目前已被關押於麥魯瑪縣拘留中心，面臨一級強姦未遂、一級綁架及其他未決通緝等指控。

警方還指出，該男子在被捕後，甚至對現場警員發表不當性言論。

其中一名受害女性在16日出庭時表示，嫌疑人在襲擊時表現出「帶著興奮的攻擊行為」，讓人極度恐懼。她還表示，這起事件已嚴重影響她對居住社區的安全感。