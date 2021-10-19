東南區居民感沮喪 指政府已忘記有他們的存在

東南區居民感沮喪

指政府已忘記有他們的存

整個波特蘭市正面對著無家可歸、垃圾、槍擊和其它的問題，但一班來自東南區外圍的居民指政府似乎已忘記有他們一班的居民，只懂將所有資源放到東南區近市中心附近一帶，而對外圍的鄰里則漠不關心，令到他們所居住的地方，治安每況愈下，已完全沒有安全可言。

有來自這地區的居民表示，波特蘭市一向以來都可以用景色美麗來形容，但目前望一下周圍，只想立即出走，因為太可怕了，政府完全忽略這同樣屬波特蘭市的地區。

因此，一名居民謝爾霍恩女士，在感到絕望之際，特別給同住這區的波特蘭市議員哈迪斯蒂寫了一封信，尋求她的幫忙。她說，我們需要市政府對這地區有緊迫性的行動，區內的垃圾、帳篷小火、棄置的針筒以及開槍等問題，就已明顯地看到這不是一個安全的地方。

就這事，有媒體訪問了哈迪斯蒂議員，她說所提到的問題是全城多個機構都在努力解決的問題，而她會致力確保政府在東波特蘭區的投資。她承認這個社區在過去確實是缺乏政府投資。她表示政府將繼續嘗試進行更多投資，確保東區居民的安全。並指出目前政府投放大量資金進行一連串的確保行人和騎自行車人安全的工程就是一例。

不少在波市外圍區的居民希望能邀得哈迪斯蒂議員落區，親自體驗一下居民每天都要面對的困難。

對此，哈迪斯蒂的回覆是，她每天都有無數這類的請求，她本人並沒有這麼多的時間應付，但她可派出她的手下出席。她又說，自己經常在區內行走，她清楚知道這區的情況。

波特蘭市的東南區復蓋的範圍由市中心到180多街；而東南區外圍是指82街到180多街的一段。根據一些經常參與社區工作的人士指出，對本市很多白人來說，東南區只是去到39街，他們甚至不太清楚這個外圍是一些什麼樣的地方，市政府對社區的投資建設也如是。