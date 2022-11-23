東南區地標：廣東餐館將發展廉租住屋以及社區中心



（本報訊）位於82街的廣東餐館，空置近兩年多，最近終於傳出消息，由亞太裔聯盟（APANO）買下，並計劃在該址上發展廉租住屋，並盡量保留餐館的建築物，改造成一個有文化特色的社區中心。

11月8日，APANO社區發展部主任黃大綱（Duncan Hwang）帶領著一班職員，懷著驚喜的心情到廣東餐館進行驗屋收樓的程序。入到餐館內，大家驚嘆店內富有傳統中國特色的裝飾，牆上掛著極有歷史價值的舊照片；同時也在打量如何能保存這一棟已有95年歷史的建築物和當中的文化特色。

廣東餐館可以說是東南82街翡翠區的一個歷史地標，該餐館在1944年開業，一直由雷氏家族經三代人經營至今已有76年，最終因新冠疫情的影響下，在2020年8月結束營業。該餐館佔地47,265平方呎，擁有一個特大的停車場。

APANO在得知該餐館關門後，擔心這塊地會成為另一間大型連鎖百貨店的落腳地，於是APANO就一直努力爭取，希望能將這塊地標買下來，發展廉租住屋和社區中心。Duncan相信APANO所出的價位並不是最高，可能是該會對這個社區的抱負以及保留廣東餐館歷史的承諾感動了雷氏家族，最終決定買給APANO。

2019年APANO在82街夾Division街建成了翡翠區首個擁有48個單位的廉租公寓Orchard of 82nd。之後，APANO看到社區的需要，決定將發展廉租公寓成為社區發展部重要的工作之一。一直都在翡翠區尋找合適的發展地皮，而廣東餐館正好出售。 APANO初步的構思是在停車場位置發展廉租住屋及地下商舖；而餐館所在的建築物，將發展成社區中心。

另外，在2021年底，波特蘭社區大學（PCC）亦回應社區的住屋需要，將位於77街的一個停車場貢獻出來，準備興建一個四層高有120個單位的廉租住屋公寓。當項目落成後，連同82街的公寓，翡翠區將有超過150個廉租單位。黃大綱表示有了這百多個單位，他們可考慮在廣東地皮上同時發展廉租和市值租的住屋單位，用市值租金單位的盈利來補貼廉租單位。

就這個新的發展項目，APANO準備在12月開始，向社區收集意見，務求新項目的發展以社區為本，滿足社區的需求。