東南區商店店員心臟病發倒地　嫌犯趁機行竊仍在逃

（本報綜述）波特蘭東南區一間酒類商店上月發生令人心碎的事件：53歲店員傑森·海伊在工作時心臟驟停倒地，一名男子表面上假裝伸手援助，卻在店員失去意識時偷走保險箱內約800美元後逃逸。海伊送醫後一週不治，社區近日為他舉行守夜會，以追憶這位深受鄰里愛戴的「最佳朋友」。

事件發生於10月25日，地點位於東南波特蘭的酒類商店。監視錄影顯示，一名男子在海伊倒地後假裝扶持、查看情況，接著趁混亂之際打開保險箱竊走現金，最後丟下正在急救的海伊離開。目前警方尚未逮捕嫌犯。

死者的姐姐說，弟弟在社區中是人人喜歡的人，「他是這個社區的一道光，我希望大家能像他一樣，把善意傳遞下去。」守夜會吸引數十名親友與居民到場。員工表示，海伊活了大半輩子都在東南波特蘭，對每一位進店的客人都用心記住名字，「他就是大家的朋友」。

死者姐姐指出，死者很可能認識嫌犯，「這才是最令人心碎的部分，是他熟識、信任的人。」

店長也表示，海伊總是努力鼓勵他人，「不管遇到什麼事情，他總有話能安慰你。」

死者留下妻子梅莉莎與15歲兒子艾許頓。梅莉莎說，丈夫熱情又健談，連去一趟超市都會因為不停打招呼而耗費數小時；而兒子則說：「我很難過要說再見，但看到這麼多人來支持我們，也提醒大家爸爸曾做過多少好事。」

海伊是家中唯一經濟來源，社區已發起線上募款協助家屬度過難關，目前仍持續呼籲警方嚴查、早日緝得嫌犯。