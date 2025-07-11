東南區兩少女過馬路遭撞重傷 司機逃逸

（本報綜述）波特蘭警方正在追查一名肇事後逃逸的駕駛，司機深夜闖紅燈，撞倒兩名正過斑馬線的18歲少女後後逃逸無蹤。

事發於6月29日凌晨約12點半，地點在東南122大道與Market街交會口，此區曾被市交通局列為高事故路段。當時剛從Tigard高中）畢業的兩位女孩只是計劃到附近的24小時星巴克買飲料，沒想到途中遭遇車禍。

「我們走到馬路中間，就看到一輛車燈朝我們衝過來，車子還在狂踩油門。」其中一位女孩回憶。黑色或深色休旅車先撞到同伴，再撞上她，之後又擦撞另一輛車才逃逸。

其中一人瓦腿部股骨骨折，送往俄勒岡健康與科學大學（OHSU）急救，住院五天，目前必須依靠拐杖行走，醫師表示完全康復可能需要半年到一年。零一女孩則全身多處瘀傷和擦傷，至今過馬路時心有餘悸：「我現在每次都要等車子完全停下，再多等兩秒，才敢走。」

警方表示，已調查多名目擊者並調閱監視影像，但仍無法鎖定肇事者身分。現僅掌握涉事車輛為黑色或深色休旅車。

「如果一個人能在撞倒兩名年輕人、再撞一輛車後只想逃跑，這實在非常令人擔心。」卡斯特拉瓦說，「我認為找到他很重要，這樣的人不應該繼續在路上開車。」