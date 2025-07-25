東北區Irving公園附近發生7起連環縱火

（本報綜述）波特蘭東北區Irving公園一帶於7月21日凌晨發生至少7起可疑火警，多處民宅與公園設施遭波及，居民形容火勢突如其來，火場情況混亂，至今尚無嫌犯被捕。

火警最早發生在凌晨近4點，一名居民報案稱位於東北Siskiyou街728號的自家拖車起火。房主古斯塔沃‧拉米雷斯回憶當時有人敲門警告他有火災發生：「我看到那位女士說『你的拖車起火了』，我一看，火勢非常猛烈。」拉米雷斯的車子與他30多年前親手種下的一棵樹也遭波及。

同樣住在附近的約翰‧米勒說他跑出門時，眼前已是一片火海。「消防員一邊滅這邊的火，然後又衝去公園滅火。結果另一處火勢又重新燃起，我們只好用滅火器和水管再救一次。」

根據波特蘭消防局通報，火警集中在東北7街與東北佛里蒙街（Fremont）交叉口一帶，共發生7起火災，具體位置如下：

東北佛里蒙街733號：一間工具間（shed）起火

Irving公園內：垃圾桶、樹樁與雜物起火

東北Siskiyou街728號：車道上的拖車被燒

東北8街3122號：一輛拖車與住家的車庫門受損

目前火警仍在調查中，警方尚未掌握任何嫌疑人。當局呼籲居住於該區、並於週日凌晨3:30至5:30之間有錄影畫面的民眾，盡快提供線索給波特蘭警方。

所幸此次火警無人受傷。拉米雷斯表示慶幸沒有人員傷亡，「我真的很慶幸沒有人出事，我希望我的那棵樹還能撐住，因為我真的很愛它。」

米勒則直言此事件性質已不單純：「這些火就像某種形式的恐怖行為，把垃圾桶點燃就算了，但這是點在別人家旁邊，太過分了。」

波特蘭警方與消防單位正持續調查案件，呼籲社區提高警覺並協助提供監控畫面，以儘早找出縱火者，防止更大災害發生。

當地居民指出，這並非Irving公園一帶首次出現類似可疑火警。事實上，近年來波特蘭多個社區，包括東南區、北波特蘭與阿爾比納（Albina）地區，皆曾發生連續性的垃圾桶、露營帳篷與車道拖車起火事件，其中部分被證實為人為縱火。2022年曾有縱火犯在東南社區接連點燃住宅周邊設施被捕，2023年與2024年也有多起疑似報復或蓄意破壞的火警未能破案。這次Irving公園接連7起火警，讓社區再次陷入恐慌，也反映波特蘭某些地區持續面臨公共安全與縱火風險的挑戰。