東北區發生兩起獨立槍擊殺人案！

（本報綜述）波特蘭北區近日發生兩起獨立的槍擊案件，導致兩名男子喪命，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

第一起事件發生在3月3日晚上11:09，地點位於Piedmont社區，靠近東北馬丁·路德·金大道與Columbia大道交匯處。警方接報後趕到現場，發現一名男子身受槍傷，隨後被送往醫院搶救，但不幸身亡。當局封鎖了部分交通路段，直到早晨6:30才恢復正常。此案件的具體情況仍在調查中，警方正等待醫學檢查員確認死者身份並確定死因。

20分鐘後，波特蘭警方收到另一宗槍擊案件報案，這起事件發生在11:28，地點位於Boise社區，靠近北Williams大道與Ivy街交匯處。警方到達現場後發現一名男子倒地死亡，並未發現任何生命跡象。該名死者身份尚未公佈，警方目前正在進行調查。

當地居民表示，對這樣的暴力事件感到非常難過，有人表示希望這不是他們認識的人，並指出這樣的事件對社會是一個負面的反映。

目前，警方尚未發現這兩起案件之間的關聯，並已要求任何知情市民提供信息。

警方呼籲任何掌握Piedmont社區槍擊事件資訊的市民，聯繫偵探Tony Harris（電子郵件： *protected email* 或電話503-823-0441），或偵探Sean Macomber（電子郵件： *protected email* 或電話503-823-0404），並引用案件編號25-056347。

對於波伊斯社區槍擊事件，警方要求知情者聯繫偵探J.D. McGuire（電子郵件： *protected email* 或電話503-823-2081），或偵探Brent Christensen（電子郵件： *protected email* 或電話503-823-2087），並引用案件編號25-056354。

兩起事件的具體細節仍在調查中，警方將繼續密切關注，並呼籲民眾在發現可疑情況時及時報警。