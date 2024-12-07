東北區一廉租公寓蟑螂汎濫 政府仍向開發商撥款

(本報綜述)位於波特蘭東北81街上的Milepost 5廉租公寓長期飽受蟑螂滋生、衛生條件惡劣等問題困擾。然而，儘管住戶多次投訴，問題依然得不到有效解決。更令人詫異的是，俄勒岡住房穩定委員會（HSC）仍批准對該公寓的開發商「社區發展夥伴」（CDP）提供新項目撥款，引發外界質疑。

据KATU新聞報道，該公寓的住戶住戶表示，居住條件差到令人難以忍受。住戶吉亞克·柏契爾稱，他曾半夜驚醒發現蟑螂爬滿自己的傷口，不得已只能通宵開著燈，好繞蟑螂能躲起來。此外，公寓內的共用設施狀況堪憂，許多浴室長期無法使用，一些淋浴甚至缺少基本配件如水龍頭或淋浴頭，而廁所設施損壞後也未得到及時維修。走廊與公共空間滿是雜物，充斥著刺鼻氣味，清潔工作幾乎停滯。

根據俄勒岡住房和社區服務部（OHCS）在2023年1月的審計報告，該公寓存在80項嚴重問題，包括蟑螂滋生、窗戶損壞、防火牆傾斜等，但整改進展極其緩慢。同時，波特蘭市政府指出，該公寓的開發商CDP對2023年10月被罰的近16,000美元物業違規罰款拒不支付，也未安排進一步檢查。即便如此，俄勒岡住房穩定委員會仍然在2024年1月依然批准對該開發商的新項目撥款4360萬美元，僅要求其口頭承諾改進Milepost 5現狀。

住戶表示，政府監管和開發商的行動讓他們倍感無助。一些住戶指出，住房穩定委員會近期取消了會議上的公眾意見環節，使住戶失去了表達訴求的重要渠道。一位住戶認為，這是對住戶發聲的打壓，她表示，住戶們持續被忽視，感覺自己就像被困在「無形的牢籠」裡。

住房和社區服務部發言人表示，政府的首要目標是確保廉租房持續運營。她承認Milepost 5的問題嚴重，但指出俄勒岡州目前面臨巨大的廉租房短缺，因此仍需與「社區發展夥伴等開發商合作以維持住房供應。對於累積的罰款和整改延誤，「社區發展夥伴則未回應媒體的置評請求。