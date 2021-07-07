李氏公所17日在公所內設疫苗診所 歡迎有需要接種疫苗人士到場打針

（本報訊）李氏宗親會在多方努力協調和爭取下，終於取得持份，為照顧東南區各亞裔人士注射疫苗的需求，已敲定於本月17日和8月7日兩個星期六，由中午12時至下午3時在李氏公所內舉行疫苗診所，歡迎所有有需要接種疫苗的人士前來打針，無論閣下有合法身份與否，一律歡迎，不需要呈報任何保險或社安卡，無需預約。場內有翻譯義工幫助(粵語、普通話、臺山話和越南語)。

詳情如下：

7月17日：第一針，民眾可選擇輝瑞或只需一針的強生（Johnson & Johnson），並即場預約打第二劑輝瑞

8月7日：第二針：輝瑞

李氏宗親會地址：1101 SE Salmon St.,Portland, OR 97214

歡迎各位家長陪同府上12歲和以上的家人前來接種疫苗，為己為人，這是預防流感病毒最好方法。以下是家長同意書表格的鏈接，閣下填寫表格和簽名，就不需要親身到會所証明同意子女接種疫苗。

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/served/le3682.pdf

7月17日前來接種疫苗的朋友，將會收到一份溫情禮品，以感謝各位的參予和支持。如有任何問題請電360-975-7095留言或電郵: *protected email* ，將會有專人回電與解答疑問。

溫馨提示:建議來電預約，如此做法可讓主辦單位有一個預算，在人手和疫苗數量上妥善安排。

希望能與各位和府上親人在本月17日見面。此活動是由波特蘭李氏宗親會 和波特蘭市消防局主辦。