本週開始TriMet將對多條公交線路進行調整

（本報綜述）從本週開始，TriMet將對其營運的巴士線路進行適當調整，屆時會增加高客流線路的服務並相應地停止客流量較少的線路的運營，以改善低收入社區使用公共交通上班或上學的居民的通勤。

以下是其中的部分調整：

54號線（比弗頓-希爾斯代爾高速公路）將升級為頻繁服務。在大部分的運營時間內，該線路的公交車將每15分鐘一班，每週七天均如此。

75號和77號線將不再在好萊塢/東北42街換乘中心停靠，並在東北42街、Broadway和Halsey街增加臨時站點。

61號線（Marquam Hill/Beaverton）、64號線（Marquam Hill/Tigard）、65號線（Marquam Hill/Barbur Blvd）、66號線（Marquam Hill/Hollywood）、68號線（Marquam Hill/Collins Circle）和36號線（South Shore）因客流量過低而被完全取消。

17號線（Holgate/Broadway）的東行線路調整到東南122街和Holgate大街，以保持公交車的準時運行。

有關線路變更的完整列表，請訪問trimet.org。

TriMet曾指定一項名為「共同前行」（Forward Together）的計劃，目標是在未來幾年內將公交服務增加超過30％，然而COVID-19疫情的爆發使計劃受到嚴重影響。疫情還對TriMet的客流量造成了嚴重打擊，截至2023年1月，乘客數量仍比疫情前下降了約40％。客流量的下降造成了運營成本的不斷攀升。根據TriMet官網消息，從2024年1月1日（星期一）開始，2½小時票和一日通票的價格將提高12％（30美分）。月票和年票的價格將保持不變。