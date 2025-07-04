本月起坐Uber每趟需額外付2美元附加費

（本報綜述）自2025年7月1日起，在波特蘭搭乘网约出租车Uber與Lyft的乘客，將為每趟行程支付額外2美元附加費，成為全美最高的單次固定收費。

波特蘭市議會上月正式批准將現行每趟65美分的附加費，大幅上調至2美元。市政府預計，此舉每年將為市交通局帶來約1,000萬美元的收入。市議員史蒂夫·諾維克5月22日會議上表示：「我們清楚交通局嚴重缺乏經費。」

此項附加費適用於波特蘭市內所有叫車行程。大幅加價引發了不少駕駛員的憂慮，他們擔心會因此失去顧客。優步司機馬修·費雷利直言：「這實在漲得太多了。」另一位司機則表示：「我很不開心，因為這會讓更多人覺得搭車太貴，不願再使用。」

網約車公司Uber也對這項政策提出批評，發表聲明指出：「對每天的行程徵收這麼高的城市範圍附加費，卻沒有任何清楚的理由，這在其他市場很少見。」

相比之下，美國許多城市並不收取或僅收取較低的附加費。明尼阿波利斯、密爾瓦基和納什維爾並無額外費用；丹佛僅收34美分，新奧爾良加收50美分，西雅圖則徵收85美分，其中大部分收入撥給市政府。

資深共乘業觀察者塞爾吉奧·阿維迪安指出，波特蘭的做法反映出全美許多城市正透過加徵共乘附加費來填補財政缺口。他表示：「很多地方都面臨財政困境。這種收費既簡單，也很普及，畢竟現在幾乎人人都會叫車。以波特蘭為例，每趟2美元累積起來就是一筆龐大的市府收入。」