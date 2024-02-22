本市電費實際漲幅超過預期引發居民不滿

(本報綜述)近日，大量波特蘭居民對波特蘭通用電力（PGE）的最新電費帳單感到不滿。據報導，上個月電力公司宣布居民將面臨月帳單上漲18%的情況。然而，一些居民表示，他們最新的帳單金額比預期的增長百分比要高。

其中一位PGE電力公司用戶凱利·洛德告訴媒體：「當我收到我的帳單時，看到金額是 527美元，而不是300美元，我對此感到有些不滿。」她表示，她預期的漲幅是18%，但最新的帳單似乎超出了這一百分比。「有很多人靠著薪水度日，對他們來說這是一大筆錢，」她解釋道。

另一位客戶則表示，他們的電費增幅高達23.26%，而不是PGE所宣布的18%。

面對客戶的不滿，波特蘭通用電力公司表示，帳單增加的確切金額取決於客戶類型和電量使用情況。

一位名為克里斯·布恩的居民甚至表示，他正計劃發起請願，以降低電費費率，並要求對這些費率上漲進行調查。「如果你看看我們帳單上的費率和我們每度電費用的變化，你就知道實際上漲要多得多！」

在回應費率上漲的聲明中，電力公司表示他們願意幫助客戶理解帳單，並提供節省金錢和管理能源使用的方案。他們鼓勵有問題或擔憂的客戶聯繫客戶服務部門。

您是否有關注近期您的電費賬單的實際漲幅？是否是電力公司宣稱的比例呢？