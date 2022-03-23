本市開槍案每周平均22宗

（本報綜述）繼2021年波特蘭市的槍枝暴力案創下歷史新高後，警方估計，開槍潮將延續，估計今年的數字將更高，平均每星期有22宗。

波特蘭市惠勒市長在上周舉行特別新聞會，連同聯邦助理檢察官加布里埃爾（Craig Gabriel）、首席副地方檢察官斯諾登（Kirsten Snowden），及波特蘭警察局長洛弗爾，向公眾交待市政府的對策。

首席副地方檢察官斯諾登在新聞會上說：“我們的刑事司法系統正處於危機之中。 我們的刑事辯護律師由於工作量過大而無法受理新案件，我們在檢察官辦公室也不能倖免。”他強調，槍支暴力案件是他辦公室目前的首要任務，因為它已成為“公共衛生危機”。

說到人手不足方面，惠勒市長亦指出波特蘭警隊的人數正處於28年來的最低點，警察局將要繼續努力招募更多的警察，並留住現有的警察。

波特蘭警察局長洛弗爾說，2022年至今，波特蘭每周平均發生近22宗槍擊事件。如果這種趨勢繼續下去，今年槍擊事件勢將超過1500 宗，比去年增加14%，比2019 年增加266%。局長稱，到目前為止，警隊的重點干預小組（簡稱FIT） 已經尋回了 19 支槍，並逮捕了32人，罪名包括入室盜竊和酒駕等。另有涉案人士因有通緝令而被捕。

雖然本市的兇殺案件正步向破紀錄的高峰，惠勒市長認為，警隊的改革，包括兩個月前組成的FIT小隊，證實正在發揮作用。FIT的警員不單處理案件，他們的工作還包括要防止暴力的發生。

市長亦指出社區組織以及他們在減少槍支暴力的努力是非常重要的。因為槍支暴力是沒有界限的。因此，各級政府都有需要作出承諾、協調、合作和投資。惠勒市長說：“我們需要團結起來，表明我們不會容忍這種暴行。”

惠勒市長相信市政府制定的計劃是正確的，但要減少社區中的槍支暴力，明顯地是需要有更多警隊人手，包括有更多PS3 [公共安全支持專家]，或更多的社區警察。

PS3不是警察，但他們與警隊合作，包括在非緊急情況下提供幫助。

在2022年1月，本市的開槍案有107宗，已在2021年1月則有104宗，增幅有3%。