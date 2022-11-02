本市華人站出來支持岡薩雷斯 呼籲投他一票　讓波特蘭變回美麗

（本報訊）11月2日下午一時左右，在82街紅茶館外，聚集了一班華人，他們都是來支持競選波特蘭市議會席位的雷內．岡薩雷斯（Rene Gonzalez），他們站在街頭，舉起支持岡薩雷斯的橫額。

11月的選舉中，爭奪波特蘭市議會席位的選情激烈，雷內．岡薩雷斯（Rene Gonzalez）和哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty)二人都在投票日臨近的時間爭取更多的選票。

在波特蘭有華人對哈迪斯蒂在位時的政策和政見，特別是大幅削減警察經費，大表不滿，並認為波特蘭今天罪惡滿城也因此而起。由五月的初選開始已有華人組成不同的團體，積極為岡薩雷斯拉票，希望能改變現狀。

周三中午，在俄勒岡華人義工團體組織下，邀得岡薩雷斯到82街，連同波特蘭消防隊一起站街呼籲民眾投岡薩雷斯一票。岡薩雷斯向予會人士表示，他要將波特蘭市變為一個孩子們、長者們和眾波特蘭人的宜居地，使波特蘭市再次起飛，將波特蘭過去幾年黑暗的日子反過來，聚焦在公眾安全。

岡薩雷斯接受了本報訪問。本報記者提到：在翡翠區及82街一帶，有很多亞裔商舖，幾乎每家商舖都曾遭到超過一次的破壞，如獲當選，他會怎樣幫助這班商戶呢？因為他們說英文的能力有限，也不知道那裡去求助。

岡薩雷斯表示，要做的可分三方面。首先要有更多的警察；第二是：市政府必需要設立機制懲罰那些犯了低級罪行的罪犯，例如破壞財物及偷車；第三，一定要著手解決目前的成癮問題，因為很多罪惡都是源於此。他會要求州政府撥款支援，為成癮者提供治療，並幫助他們從回正軌，重拾正常的生活。

被問到如何能幫助小商企時，岡薩雷斯提到，首先要清理街上的帳篷和垃圾，令環境更乾凈。他指出現時的市政府對小商企極不友善，作為一名小商企的老板，他非常了解跟市政府溝通是如何的困難。岡薩雷斯表示我們應該有一個關心小商企的市政府，他會將所有發出的資訊翻譯成不同的語言。

當記者問他會否感到驚訝有這麼多華人支持他時，岡薩雷斯說確實是驚訝，而這全是自然發生的，因為無論是那個種族的波特蘭人，大家都有著相同的經歷，大家都關注罪惡、露宿者，家人的安全等問題，所以不論是那個族裔，我們都是同坐一條船上。他說：非常感謝華人社區對他的支持！

負責聯絡今次活動的俄勒岡華人義工團負責人的Amy表示，我們要支持岡薩雷斯，因為波特蘭市目前環境惡劣，治安也非常差，岡薩雷斯參選是要將波特蘭變得更加美麗和更加安全。她組織今次活動亦希望能藉此提高華人的參選率和投票率，她也非常感謝各華人團體的領袖一起來主辦今次的活動，同時亦感謝岡薩雷斯和他的團隊抽空來與華人見面。

出席活動的波特蘭婦女會主席陳曼麗表示：波特蘭太亂了，大家都受夠了，她相信岡薩雷斯一定能改變波特蘭市。

永明堂的老板紅姐也出席了活動，她表示作為華人，見到社區治安這樣差，華人被人欺負，我們必需要出點力，到本地的政治舞台上爭取到支持，如果能支持警隊有更多的經費，相信會有助減低暴力事件。

活動召集人之一的地產經紀George指出，波特蘭市太亂了，他是支持警察的，因為警察保護我們。而美國是一個法治的社會，但岡薩雷斯的對手哈迪斯蒂卻把波特蘭市弄得一團糟，之前波特蘭市經常在全美最佳城市排名榜上，現時卻相反，所以必需要將這情況改變過來。George認為岡薩雷斯是一個有正義感的人，他本人非常支持他，也希望他能成功當選。