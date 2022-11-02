波特蘭新聞

本市華人站出來支持岡薩雷斯 呼籲投他一票　讓波特蘭變回美麗

（本報訊）112日下午一時左右，在82街紅茶館外，聚集了一班華人，他們都是來支持競選波特蘭市議會席位的雷內．岡薩雷斯Rene Gonzalez），他們站在街頭，舉起支持岡薩雷斯的橫額。

11月的選舉中，爭奪波特蘭市議會席位的選情激烈，雷內．岡薩雷斯Rene Gonzalez）和哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty)二人都在投票日臨近的時間爭取更多的選票。

　　在波特蘭有華人對哈迪斯蒂在位時的政策和政見，特別是大幅削減警察經費，大表不滿，並認為波特蘭今天罪惡滿城也因此而起。由五月的初選開始已有華人組成不同的團體，積極為岡薩雷斯拉票，希望能改變現狀

　　周三中午，在俄勒岡華人義工團體組織下，邀得岡薩雷斯82街，連同波特蘭消防隊一起站街呼籲民眾投岡薩雷斯一票。岡薩雷斯向予會人士表示，他要將波特蘭市變為一個孩子們、長者們和眾波特蘭人的宜居地，使波特蘭市再次起飛，將波特蘭過去幾年黑暗的日子反過來，聚焦在公眾安全。

　岡薩雷斯接受了本報訪問。本報記者提到：在翡翠區及82街一帶，有很多亞裔商舖，幾乎每家商舖都曾遭到超過一次的破壞，如獲當選，他會怎樣幫助這班商戶呢？因為他們說英文的能力有限，也不知道那裡去求助。

　　岡薩雷斯表示，要做的可分三方面。首先要有更多的警察；第二是：市政府必需要設立機制懲罰那些犯了低級罪行的罪犯，例如破壞財物及偷車；第三，一定要著手解決目前的成癮問題，因為很多罪惡都是源於此。他會要求州政府撥款支援，為成癮者提供治療，並幫助他們從回正軌，重拾正常的生活。

　　被問到如何能幫助小商企時，岡薩雷斯提到，首先要清理街上的帳篷和垃圾，令環境更乾凈他指出現時的市政府對小商企極不友善，作為一名小商企的老板，他非常了解跟市政府溝通是如何的困難岡薩雷斯表示我們應該有一個關心小商企的市政府，他會將所有發出的資訊翻譯成不同的語言

　　當記者問他會否感到驚訝有這麼多華人支持他時，岡薩雷斯說確實是驚訝，而這全是自然發生的，因為無論是那個種族的波特蘭人，大家都有著相同的經歷，大家都關注罪惡、露宿者，家人的安全等問題，所以不論是那個族裔，我們都是同坐一條船上。他說：非常感謝華人社區對他的支持！

　　負責聯絡今次活動的俄勒岡華人義工團負責人的Amy表示，我們要支持岡薩雷斯，因為波特蘭市目前環境惡劣，治安也非常差，岡薩雷斯參選是要將波特蘭變得更加美麗和更加安全。她組織今次活動亦希望能藉此提高華人的參選率和投票率，她也非常感謝各華人團體的領袖一起來主辦今次的活動，同時亦感謝岡薩雷斯和他的團隊抽空來與華人見面

　　出席活動的波特蘭婦女會主席陳曼麗表示：波特蘭太亂了，大家都受夠了，她相信岡薩雷斯一定能改變波特蘭市

　　永明堂的老板紅姐也出席了活動，她表示作為華人，見到社區治安這樣差，華人被人欺負，我們必需要出點力，到本地的政治舞台上爭取到支持，如果能支持警隊有更多的經費，相信會有助減低暴力事件。

　　活動召集人之一的地產經紀George指出，波特蘭市太亂了，他是支持警察的，因為警察保護我們。而美國是一個法治的社會，但岡薩雷斯的對手哈迪斯蒂卻把波特蘭市弄得一團糟，之前波特蘭市經常在全美最佳城市排名榜上，現時卻相反，所以必需要將這情況改變過來George認為岡薩雷斯是一個有正義感的人，他本人非常支持他，也希望他能成功當選