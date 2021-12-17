本市接連出現擄走小童事件



分別發生在珍珠區和東南區的三宗企圖擄走小童事件，波特蘭警方相信涉事疑犯應屬同一人.

根據警方資料，該男子於周二下午 2 點 30 分左右在西北9街和10街之間的一段Northrup 街，開始跟踪一名推著嬰兒車的婦女，婦女發現有人跟蹤她，於是過馬路企圖避開他，但男子也跟著過馬路。這名婦人再過馬路，男子亦再一次跟著她。最終她走向該名男子與他對峙，男子才離開。

這名婦人在Nextdoor 群組內講述事件的經過，並表示，”我被嚇壞了”。

30分鐘後，同一名男子在西北Ovation 街近Fields 公園附近，企圖抱走一名與父親一起散步的 6 歲男孩。該名父親擊退了男子，男孩和父親均沒受傷。

另一名母親表示，周三傍晚她與9歲女兒和10歲兒子在東南區行走時，有一名西裔20多歲男子突然拉走兒子，她驚惶的大叫，嚇走了男子。

警方的資料顯示，該名男子為 20 至 30 歲，身高約 5 呎 1 至 5呎 3 吋，體形較大， 黑頭髮，穿著一件黑色連帽運動衫、洗白牛仔褲、一頂部有灰色球的冷帽和黑白相間的鞋子。

警方要求珍珠區內任何有監控攝像頭的商戶，查看他們在周二的錄像，特別是在下午 2 點到 3 點 20 分這時段。

據了解，另一起陌生人接近兒童的事件也在調查中。

根據Creative Science （創意科學）學校校長米茲給家長的信，周二早上 8 點左右，一名身份不明的男子在東南區的Berrydale公園，走近一名學生。校長說已經聯繫了警方，所有學生都安全。

警方呼籲，任何人士有任何有關珍珠區事件，請立即撥電 503-823-0991聯系Michael Schmerber探員或電郵至 *protected email* 。