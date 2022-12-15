波特蘭新聞

本市房屋庫存數量創2019年以來最高

　　（本報綜述）202211月的波波特蘭房地產市場，與一年前比較，大不相同。

　　根據本區的房地產網MLS11 月市場報告，在短短一年內，待完成銷售和已完成銷售均下降了40% 以上，新掛牌的房屋數量下降了25% 以上。

　　該報告稱，2022 11月波特蘭都會區房屋的中位售價為525,900 美元。 這比 202210 月下降了11,100 美元，但仍比 202111 月的房屋銷售價格中值高出8,100 美元。房屋庫存以及房屋待賣的時間也有所增加。

202211月，庫存增加到2.6個月。 這表示如沒有新的出售樓盤目前售的房屋數量足以應付2.6 個月的房市。 這是自 2019 9月以來的最高庫存。根據 RMLS報告，11 月售出的房屋平均需時44 天。前一個月，庫存為2.4。 自八月以來一直在攀升。

　　俄勒岡州經濟分析辦公室的州經濟學家喬希萊納(Josh Lehner) 表示，房地產市場的這些變化並非波特蘭獨有； 整個州的情況如是。他說，這是由於利率上升，導致購房負擔能力至近幾十年來的最低點。

　　“就直接經濟影響而言，負擔能力差會損害家庭預算，並減少新房的建築和現有房屋銷售情況，”萊納在最近的一篇文章中寫道。

　　雖然目前情況可能看起來很蕭條，但萊納預計情況

會有所改善。 明年利率下降、收入增加和價格下跌相結合，應該會使負擔能力恢復到更正常的水平。

在波特蘭都會區，萊納表示，11月份的最新房地產數據顯示，估計只有19% 的家庭能夠負擔以中位數售出的房屋每月按揭11月份的中位數525,900 美元。

本德市（Bend，萊納表示，根據最新的收入數據該區的負擔能力看起來比之前估計的要好收入有所增加，這意味著更多家庭可以負擔得起住房。

　　根據美國人口普查局和在威廉汨谷的房地產網MLS數據，西林目前只有22% 的家庭能夠負擔每月按揭，而年初時這一比例為38%

　　202211月，本州的房屋銷售價格中位數最低的地區是哥倫比亞縣，為427,500 美元。在華盛頓西南部，房價中位數最低的是溫哥華的Felida 地區， 391,000美元。