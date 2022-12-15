本市房屋庫存數量創2019年以來最高

（本報綜述）2022年11月的波波特蘭房地產市場，與一年前比較，大不相同。

根據本區的房地產網MLS11 月市場報告，在短短一年內，待完成銷售和已完成銷售均下降了40% 以上，新掛牌的房屋數量下降了25% 以上。

該報告稱，2022 年 11月波特蘭都會區房屋的中位售價為525,900 美元。 這比 2022年 10 月下降了11,100 美元，但仍比 2021年 11 月的房屋銷售價格中值高出8,100 美元。房屋庫存以及房屋待賣的時間也有所增加。

2022年11月，庫存增加到2.6個月。 這表示如沒有新的出售樓盤，目前可售的房屋數量足以應付2.6 個月的房市。 這是自 2019 年 9月以來的最高庫存。根據 RMLS報告，11 月售出的房屋平均需時44 天。前一個月，庫存為2.4。 自八月以來一直在攀升。

俄勒岡州經濟分析辦公室的州經濟學家喬希．萊納(Josh Lehner) 表示，房地產市場的這些變化並非波特蘭獨有； 整個州的情況如是。他說，這是由於利率上升，導致購房負擔能力跌至近幾十年來的最低點。

“就直接經濟影響而言，負擔能力差會損害家庭預算，並減少新房的建築工程和現有房屋銷售情況，”萊納在最近的一篇文章中寫道。

雖然目前情況可能看起來很蕭條，但萊納預計情況

會有所改善。 明年利率下降、收入增加和價格下跌相結合，應該會使負擔能力恢復到更正常的水平。

在波特蘭都會區，萊納表示，11月份的最新房地產數據顯示，估計只有19% 的家庭能夠負擔以中位數售出的房屋每月按揭，11月份的中位數為525,900 美元。

在本德市（Bend），萊納表示，根據最新的收入數據，該區的負擔能力看起來比之前估計的要好，收入有所增加，這意味著更多家庭可以負擔得起住房。

根據美國人口普查局和在威廉汨谷的房地產網MLS數據，西林目前只有22% 的家庭能夠負擔每月按揭，而年初時這一比例為38%。

2022年 11月，本州的房屋銷售價格中位數最低的地區是哥倫比亞縣，為427,500 美元。在華盛頓西南部，房價中位數最低的是溫哥華的Felida 地區， 391,000美元。