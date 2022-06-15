波特蘭新聞

本市參加周六的全美反槍暴遊行

（本報綜述）德州烏瓦德小學及紐約州水牛城超市槍案爆發，共奪走31人寶貴性命後，全美各城鎮周末發起大規模示威遊行，在本地也有多個團體均響應舉辦不同的「為生命而走」（March for Our Lives的遊行活動在波特蘭市中心，也有不同的學生團體共襄盛舉，在波特蘭市中心，有數百人走上街頭，沿著大街舉標語、呼口號，要求進行有意義的槍支改革。

組織這個「為生命而走」遊行是一位華裔學生領袖Athena Hsu-ChenAthena說：“在德州水牛城槍擊事件之後……這真的讓我產生了共鳴，因為，尤其是在德州烏瓦德小學槍擊案中，比我弟弟還小的孩子被槍殺了。”“當「為生命而走」遊行呼籲全國參與時，我立即想到一定要加入這行動，並嘗試領導波特蘭分會。”

上周六多個玫瑰節大型活動均在波特蘭市舉行，但仍有數百人聚集在波特蘭州立大學城市廣場，然後穿過街道前往先鋒法院廣場。多位遊行人士站出來講話，其中一人保羅說：“我們在俄勒岡州通過了很多很好的法，但通過這些法例都是非常艱難的，”他說。 “我不明這是一個相當簡單且清析的論點——我們必須善目前的，因為很明顯國家和州政府所做的仍是不足夠。”

　　保羅的姐夫在2012年卡加瑪士購物商場的槍擊事件中喪生。

有學生說：我們這一代的成長過程中就是看著這些可怕的槍案循環不斷發生」，民眾憤怒、關注和祈禱，然後又重複發生。」

另一名學生說：「不要以為參加遊行，參院就會通過任何法案」，「遊行是告訴他們我們有多憤怒，遊行是告訴他們我們不會停止。」

　　其他的示威者表示支持提高購買半自動武器的最低年齡、擴大紅旗法例和背景調查，以及啟動國家槍支回購計劃。

Athena說：”年輕人加入這運動是非常重要的，由年輕人來領導這場運動表明我們真的關心，以及我們關心自己的生命，我們不能讓所有這些槍擊事件成為常態。”

　　本州的「為生命而走」遊行，也同樣出現在Sherwood，比弗頓和尤金等城市，而波特蘭市的規模是最大的　　　　


德州烏瓦德小學及紐約州水牛城超市槍案爆發，共奪走31人寶貴性命後，全美各城鎮周末發起大規模示威遊行，洛杉磯市學生團體也共襄盛舉，逾千人聚集在洛杉磯市政府聲援。

2019年索格斯高中（Saugus High School）槍案生還者、17歲的特瑞塔（Mia Tretta）提到她最好的朋友布拉克威爾（Dominic Blackwell）。她說法律漏洞允許未成年人取得組裝槍枝，殺死了她的朋友。

「我們這一代的成長過程，看著這些可怕的槍案發生」，21歲的卡斯基（Cameron Kasky）說。「我們看見同樣的循環不斷發生：大規模槍案，尤其是AR-15。民眾憤怒、關注和祈禱，然後又重複發生。」

卡斯基是帕克蘭瑪喬利史東曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High）槍案生還者，協助規劃第一場全國反槍枝暴力遊行。

他的聲音透露出無助感，他發現這次遊行參加的人數，比2018年來得少。他害怕人們認為沒有任何事情會改變。他說他不責怪任何人，他只是希望憤怒情緒還在，他希望政治人物出門時，跟孩子去學校時一樣不安。

「不要以為參加遊行，參院就會通過任何法案」，他提高聲音說。「遊行是告訴他們我們有多憤怒，遊行是告訴他們我們不會停止。」