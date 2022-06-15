本市參加周六的全美反槍暴遊行

（本報綜述）德州烏瓦德小學及紐約州水牛城超市槍案爆發，共奪走31人寶貴性命後，全美各城鎮上周末發起大規模示威遊行，在本地也有多個團體均響應舉辦不同的「為生命而走」（March for Our Lives）的遊行活動。在波特蘭市中心，也有不同的學生團體共襄盛舉，在波特蘭市中心，有數百人走上街頭，沿著大街舉標語、呼口號，要求進行有意義的槍支改革。

組織這個「為生命而走」遊行是一位華裔學生領袖Athena Hsu-Chen。Athena說：“在德州和水牛城槍擊事件之後……這真的讓我產生了共鳴，因為，尤其是在德州烏瓦德小學槍擊案中，比我弟弟還小的孩子被槍殺了。”，“當「為生命而走」遊行呼籲全國參與時，我立即想到一定要加入這行動，並嘗試領導波特蘭分會。”

上周六多個玫瑰節大型活動均在波特蘭市舉行，但仍有數百人聚集在波特蘭州立大學城市廣場，然後穿過街道前往先鋒法院廣場。多位遊行人士站出來講話，其中一人保羅說：“我們在俄勒岡州通過了很多很好的法例，但要通過這些法例都是非常艱難的，”他說。 “我不明這是一個相當簡單且清析的論點——我們必須要改善目前的情況，因為很明顯國家和州政府所做的仍是不足夠。”

保羅的姐夫在2012年卡加瑪士購物商場的槍擊事件中喪生。

有學生說：「在我們這一代的成長過程中，就是看著這些可怕的槍案循環不斷發生」，民眾憤怒、關注和祈禱，然後又重複發生。」

另一名學生說：「不要以為參加遊行，參院就會通過任何法案」，「遊行是告訴他們我們有多憤怒，遊行是告訴他們我們不會停止。」

其他的示威者表示支持提高購買半自動武器的最低年齡、擴大紅旗法例和背景調查，以及啟動國家槍支回購計劃。

Athena說：”年輕人加入這運動是非常重要的，由年輕人來領導這場運動表明我們真的關心，以及我們關心自己的生命，我們不能讓所有這些槍擊事件成為常態。”

本州的「為生命而走」遊行，也同樣出現在Sherwood，比弗頓和尤金等城市，而波特蘭市的規模是最大的。



