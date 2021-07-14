本州Bootleg山火已成為全國最大面積火場 燒毀了超過 20萬英畝地

（本報綜述）俄勒岡州南部Klamath縣的Bootleg山火，由起火到星期二的一周時間內，已燒毀了超過 20 萬英畝地，並且已成為全國最大的山火，火場面積比任何一個州內的山火總面積要大，這面積也比大波特蘭市、西林市和尤金市等的面積加起來還要大。這個被稱為「巨型山火」的Bootleg山火，火勢更中斷了輸往加州和附 近州的電力運輸。

這場Bootleg山火是在 7 月 6 日起火，不到一周後的星期一，火場面積已達 153,535 英畝。儘管過去 12 小時的增長相對放緩，但周一的面積已是兩天前的兩倍，到周二，面積更已超過 20 萬英畝。

消防官員表示，周一的氣溫升至90多度，濕度再跌加上有風，造成了火勢極速蔓延，火場更伸延至鄰近的Lake 縣。

Bootleg山火威脅著近 2,000 所房屋，火勢仍未受控。沒有死亡報告；工作人員正在評估房屋和基礎設施受損的程度。緊急三級疏散令已生效，俄勒岡州採取的是三級系統：1 級準備就緒、2 級準備就緒和 3 級 GO（走）！

在周日火勢一度極之嚴峻，對附近居民造成嚴重的威脅，Klamath縣警官辦公室更開始向不願疏散的居民發傳票並威脅要逮捕違令者。警方表示，不願撤離的人包括居民和在禁區內旅行的人士。在周六消防員更一度不得不撤離火場，轉移到安全區域。

俄勒岡州消防局長辦公室已派出超過 1,100 名消防員，兵分南北兩路在火場博鬥，這班消防員分別來卡加瑪士縣、萊恩縣、麥魯瑪縣和華盛頓等的11個消防工作隊，再加上4個來自加州州長緊急服務辦公室的突擊小組。這班消防員全是結構消防員，他們的工作主要是保護房屋和建築物，而不是撲滅山火的。

俄勒岡州消防局長辦公室的 Gert Zoutendijk 表示，如果這班結構消防員不在，相信有更多的建築物被燒毀，到周二下午，估計有近2,000座建築物受到山火的威脅，已有不知多少座建築物已被燒毀。消防員目前還可挽救位於南邊的建築物，有餘燼落在建築物上就能馬上被撲息。

Zoutendijk 說他們一直在評估需求，如有需要，他們會向鄰近的州尋求協助，他又表示，一切的安排還要看火勢向那方蔓延，和那方有多少建築物。

山火還威脅著該地區的道路、橋樑、公用事業和基礎設施，聯邦緊急管理局表示已授權使用聯邦資金來幫助支付消防費用。

區域應變小組的指揮官 Al Lawson 在周二向消防員發表講話時提到，他們從沒看過像這樣的火勢，是不可預測的，而且發生在早於火山季節前。

在周一晚，有72名受山火影響而要撤離家園的居民暫時棲身在紅十字會的臨時庇護站內，他們大多是駕車而來，只有身上所穿的衣服，因為火勢迅速就來到，他們的家園已被濃煙包圍。災民都對房屋能否保得住均感到無望，也不知何時這場山火才能穩定下來。

官員們表示，導致火勢不受控制的主要原因是本地區歷史新低的濕度。本州大部份地區都出現干旱情況，其中以Klamath 縣最嚴重，早前聯邦已關掉Klamath湖上游的農地灌溉系統。加上早前被超級熱浪洗禮後，干旱情況更嚴重，和強風的到來，令到火勢極速蔓延。俄勒岡州消防局長辦公室估計，這場山火最快可望在今年的11月30日才能完全被撲滅。

目前在俄勒岡州有五個山火，除了這個在Fremont-Winema 國家森林的Bootlet山火外，還有在Umpqua 國家森林的Jack 山火；在Jefferson 縣Sister 北的Grandview山火；在本州東部Umpqua 國家森林的Green Ridge 和 Lick Creek山火；及同在東部的 Lewis Rock 山火。