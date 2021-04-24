本州響起紅色警號　第四波疫情已到 最少12縣會在下周升回極高風險級別



（本報綜述）在今天（23日）的每周的疫情新聞會中，布朗州長宣佈第四波已到，確診情況一直在飆升，並強調如數據顯示不能再等的話，她就會取消兩周的觀察期，並會在下周（30日）將最少12個縣放回極高風險級別。

在本月初，州長已將極高風險級別的條件提高了，只會在本州因感染新冠病入院人數到達300人，而在過去一星期內的平均住院率增加了15%等情況下，才要重返極高風險級別。州長亦進一步放寬，在周二宣佈允許進行室內運動。州長表示，她希望能做到生活和生計之間有平衡。

至於上述的12個縣，州長只提到Baker, Clackamas, Columbia, Crook, Deschutes, Jackson, Josephine, Klamath, Linn, Marion, Polk 和 Grant等11個縣，至於極有可能加入這最高風險級別的還有Lane縣、麥魯瑪縣和華盛頓縣。

屆時在這些縣內的餐飲業或是健身房等又要再度關門或進一步限制人數。但州長強調今次將會是最後一次。為了讓俄勒岡州能早日走出疫情的陰霾，在目前的情況下，她必須要果斷地採取更嚴厲的限制，退一步才能再往前衝。

州長說今次加強限制與之前不同，因為今次有疫苗，按目前的接種速度，她估計本州可望6月底就可全面啟動經濟。州長指出最終結果如何還得要看州民如何看待這情況：繼續戴口罩、保持距離、勤洗手、停止聚集及盡快接種疫苗。

俄勒岡州目前是全國病毒傳得最快的第二個州，本州的單日新增確診數字每天都在上升，如本周一（19日）有473宗，20日有580宗，21日就有近千989宗，22日有993宗，而今天已過千到了1,020宗。今天的數字是自本年一月錄得最高的數字。到這星期也是連續四周出現確診病例每周增幅超過20%。目前確診的人士主要是那些未有接種疫苗和較年輕的一群。

截至今天（23日）早上，本州共有276人確診住院，比上周的人數多出9%，而與3月1日比較更是多出109%。這數字距離再度封閉的300人已不遠。俄勒岡州醫科大學（OHSU）表示，他們的呼吸機已差不多不夠用了。

至於在疫苗接種方面，比對上一周，接種疫苗的州民增加了6%，州衛生局表示，按目前這速度，到了夏天每4名州民就有3人已打了第一針；到7月4日（國慶日），每10人就有8人打了一針。

經濟專家提醒商家們，最好準備隨時再次有更嚴格的限制，並認為拜登政府推出眾多的援助短期來說將有助商企面對疫情，而最重要的是，受影響的商企要知道那裡可以找到幫助。

對再次出現進一步限制的可能，不少餐館老板叫苦連天，剛開始增加人手不久，已要再次減人，現有說可能要關堂食，他們表示不懂得如何將生意繼續下去。有餐館老板表示，錢是要自己賺來算是做生意，永遠要靠政府救濟，絕對不是他們想的。

州衛生局長艾倫說，明白很多州民已出現防疫疲勞症，但我們已走到這地步，絕對不能放棄，要讓疫情消失最簡單和直接的方法就是接種疫苗。

能否在國慶日回復正常生活？布朗州長相信如果所有州民一起努力的話，一定是可以的！